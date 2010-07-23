Brad Pitt ve Angelina Jolie çifti tazminat alacak

T24 - Hollywood’un gözde çifti Brad Pitt ile Angelina Jolie, ayrılacakları yönünde yanlış haber yayımladığı için mahkemeye verdikleri İngiliz bulvar gazetesi News of the World’le tazminat anlaşması yaptı.



Gazete, geçen ocak ayında yaptığı bir haberde, Jolie ile Pitt’in ayrılmayı planladığını, 310 milyon dolarlık servetlerini ve çocuklarının velayetini paylaşmak için anlaşma yaptıklarını yazmıştı. Çift, gazeteyi yanıltıcı iddialarda bulunmakla suçlamış ve hikayenin geri çekilerek kendilerinden özür dilenmesini istemişti. Londra’da görülen dava sırasında Jolie ve Pitt, kamuoyuna açıklanmayan bir miktarda para ödemeyi kabul eden gazeteyle anlaşma yoluna gitti. Rupert Murdoch’ın sahibi olduğu gazete özür yayımlamayı da kabul etti. Çift, alacakları tazminatı kendilerinin kurduğu “Jolie-Pitt Vakfı”na bağışlamayı düşünüyor

