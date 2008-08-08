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Kültür-Sanat

Brad Pitt, Tarantino için kamera karşısında

Sinema dünyasının iki usta ismi Brad Pitt ile Quentin Tarantino, ilk kez bir projede birlikte çalışacak.

08 Ağustos 2008 03:00

Sinema dünyasının iki usta ismi Brad Pitt ile Quentin Tarantino, ilk kez bir projede birlikte çalışacak. Pitt'in, beyazperdenin sıradışı yönetmeni Tarantino'nun ''Inglourious Bastards'' adlı son filmi için sözleşme imzaladığı açıklandı. BBC'nin internet sitesinde yer alan habere göre, filmde rol alacağı yönünde haberler bulunan Pitt, sözleşme için imzayı attı.

Brad Pitt'in konusu İkinci Dünya Savaşı'nda geçen filmde, Naziler'e karşı Yahudi direnişçilerin başı olan Teğmen Aldo Raine'yi canlandıracağı belirtildi. David Krumholtz ile Nastassja Kinski'nin de film için düşünüldüğü, Kinski'nin Tarantino ile görüşme yaptığı ifade edildi.
"Hot Fuzz" ve "Run Fatboy Run" adlı filmlerle tanınan Simon Pegg'in de kadrosuna katıldığı filmin çekimlerine Ekim ayında Almanya'da başlanması planlanıyor. Filmin gelecek yılki Cannes Film Festivali'nde seyirciyle buluşması bekleniyor.

Filmin yapımcısı Lawrence Bender, Pitt ve Tarantino'nun filmde başarılı bir birlikteliklerinin olacağına ve ikisinin gerçekten farklı bir yapım ortaya koyacağına inandığını belirtti.
Bender, Naziler'in lideri Hans Landa'yı bir Alman aktörün oynamasının planlandığını, Pitt'in askerleri rolünü oynaması planlanan B.J Novak ve Eli Roth ile de görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. Film, Weinstein Company ve Universal'ın ortak yapımı olarak gerçekleştirilecek.

Brad Pitt, ayrıca çekimlerine başlanacak Paramount yapımı "The Fighter" adlı filmde de seyirci karşısına çıkacak.

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