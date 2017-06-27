Brad Pitt, Sienna Miller ile birlikte mi?

Angelina Jolie ile olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra kendini işine veren Brad Pitt’in, Glastonbury Festivali’nde oyuncu ve model Sienna Miller ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi

İngiltere'de düzenlenen dünyanın en büyük açık hava festivali Glastonbury, oldukça renkli geçen 5 günün ardından dün sona erdi. Yaklaşık 200 bin kişinin katıldığı ve çadır kurarak festival alanında ‘yaşamaya başladığı’ festivalde dünyaca ünlü isimler sahneye çıkarak performans sergiledi.

Festivalin en büyük söylentilerinden biri ise festivali izlemeye giden Brad Pitt’in oyuncu ve model Sienna Miller ile yakınlaşması oldu.

Angelina Jolie ile olaylı bir şekilde ayrılan ve 6 çocuğunun velayeti için mücadele eden Pitt, Miller ile romantik anlar yaşadı. Gece 03.00 civarında Rabbit Hole alanında bir araya gelen ikili, görgü tanıklarının iddialarına göre ellerini bir an olsun birbirlerinden ayırmadı ve birbirlerini öpücüklere boğdular.