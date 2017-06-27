T24 LogoT24 Logo
Magazin

Brad Pitt, Sienna Miller ile birlikte mi?

Pitt ile Miller'ın bir festivalde samimi görüntüler verdikleri öne sürüldü

27 Haziran 2017 13:57

Angelina Jolie ile olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra kendini işine veren Brad Pitt’in, Glastonbury Festivali’nde oyuncu ve model Sienna Miller ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi

İngiltere'de düzenlenen dünyanın en büyük açık hava festivali Glastonbury, oldukça renkli geçen 5 günün ardından dün sona erdi. Yaklaşık 200 bin kişinin katıldığı ve çadır kurarak festival alanında ‘yaşamaya başladığı’ festivalde dünyaca ünlü isimler sahneye çıkarak performans sergiledi.

Festivalin en büyük söylentilerinden biri ise festivali izlemeye giden Brad Pitt’in oyuncu ve model Sienna Miller ile yakınlaşması oldu.

Angelina Jolie ile olaylı bir şekilde ayrılan ve 6 çocuğunun velayeti için mücadele eden Pitt, Miller ile romantik anlar yaşadı. Gece 03.00 civarında Rabbit Hole alanında bir araya gelen ikili, görgü tanıklarının iddialarına göre ellerini bir an olsun birbirlerinden ayırmadı ve birbirlerini öpücüklere boğdular. 

ETİKETLER

Brad PittSiena Miller

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24