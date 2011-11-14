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Kültür-Sanat

Brad Pitt oyunculuğu bırakıyor

Beyazperdenin en ünlü aktörlerinden Brad Pitt, sinemaya veda edeceğini açıkladı.

14 Kasım 2011 02:00

T24 - Beyazperdenin en ünlü aktörlerinden Brad Pitt, sinemaya veda edeceğini açıkladı.
 

Hollywood'un en önemli isimlerinden Brad Pitt, oyunculuk kariyerine son noktayı koymaya hazırlanıyor.


Eğlence sektöründeki gelişmelere yer veren E!Online'ın haberine göre Pitt, Avustralya'da yayımlanan ''60 Minutes'' adlı TV programına verdiği röportajda oyunculuğu 3 yıl içinde bırakmayı planladığını açıkladı.


47 yaşındaki Pitt, oyunculuğu 50 yaşına geldiğinde bırakacağını ve kamera arkasına geçeceğini belirterek, ''İşin yapımcılık kısmında yer almak, hikayeler yaratmak ve parçaları bir araya getirmek bana gerçekten keyif veriyor'' dedi.


Ünlü aktris Angelina Jolie ile üçü öz, üçü Kamboçya, Etiyopya ve Vietnam'dan evlat edinilmiş 6 çocuğu olan Pitt, yakın gelecekte ailesini genişletmeyi düşündüğünü de belirtti.


Ünlü oyuncu, evdeki kaosun hoşuna gittiğini ve geceleri uykusuz kalmanın kendisine şu an için rahatsızlık vermediğini de sözlerine ekledi.

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