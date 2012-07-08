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Brad Pitt, Muhteşem Yüzyıl'da mı oynayacak?

Yüksel Aytuğ, 'Ünlü aktör Brad Pitt, Muhteşem Yüzyıl'ın yeni bölümlerinde konuk oyuncu olarak yer alacakmış' dedi

08 Temmuz 2012 14:29

Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, dünyaca ünlü aktör Brad Pitt'in Muhteşem Yüzyıl'da oynayacağını iddia etti.

Yüksel Aytuğ haberi Sabah gazetesindeki köşesinde şöyle duyurdu:

Haber 'içeriden' sızdı. Yani yapım şirketinden. Ama direkt değil, dolaylı yoldan. Duyunca ağzım bir karış açık kaldı; inanamadım.

Ünlü aktör Brad Pitt, Muhteşem Yüzyıl'ın yeni bölümlerinde konuk oyuncu olarak yer alacakmış!

Bunun için yapım şirketi TİM'S Production temaslara başlamış, detaylar üzerinde konuşuluyormuş. Pitt, Kanuni'nin büyük bir savaşta karşı karşıya geleceği düşman ordusunun komutanı olacakmış.
 

İlk ağızdan bilgi


Vay, vay, vay! Kulağıma fısıldananı duyunca, işte aynen böyle dedim. Hemen telefona sarılıp TİM'S'in patronu Timur Savcı'yı aradım. "Gerçekten Brad Pitt ile dizi için görüşüyor musunuz?" deyince duraksadı, şaşırdı... En çok da bu bilgiyi nereden edindiğime hayret etmiş gibiydi.

Hemen belirtmeliyim ki, Timur Savcı benim edindiğim 'istihbaratı' yalanlamadı. Aynen şöyle dedi: "Aslında tek başına Brad Pitt demeyelim.

Çok büyük ve uluslararası bir projeye imza atmak üzereyiz. Uluslararası çapta bir hamle olacak. Çünkü sadece ülkemizde değil, yurt dışında da dizimiz çok büyük bir ilgi çekiyor. Bunu yakın zamanda büyük bir lansman ile tanıtmaya hazırlanıyoruz. Projemiz olgunlaştığında sizinle paylaşacağım, merak etmeyin..."
 

Bombanın pimi çekildi


Bizler yaz aylarında hep futbol piyasasının bomba transferleriyle ilgili kulisleri duymaya alışkınızdır.

Bu kez büyük transfer haberi bir diziden gelecek gibi. Timur Savcı'nın konuşmalarından anladığım kadarıyla ateş olmayan yerden duman çıkmıyor. Muhteşem Yüzyıl belli ki yeni sezonda büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Bu bomba Brad Pitt mi olur, yoksa bir başka Hollywood ünlüsü mü orasını bilemem. Ama çok ses getireceği ortada.

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