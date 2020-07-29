Brad Pitt, Koronavirüs Görev Gücü'nden Dr. Anthony Fauci'yi canlandırdığı videoyla Emmy ödüllerine aday oldu

ABD'li oyuncu Brad Pitt, Saturday Night Live programında yaptığı ABD'nin Koronavirüs Görev Gücü'nden Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci'yi taklit ettiği anlarla Emmy ödüllerine aday oldu.

Pitt, Fauci'yi canlandırarak ABD Başkanı Donald Trump'ın Koronavirüs açıklamalarıyla dalga geçtiği videoyla komedi serisinde en başarılı konuk aktör ödülüne aday gösterildi.

Pitt'in Nisan ayında Saturday Night Live'a konuk olarak Fauci'yi canlandırdığı videodan önce Fauci'ye bir programda kendisini kimin canlandırmasını istediği sorulmuş, Brad Pitt yanıtını vermişti.

Pitt programda "Virüsle ilgili birçok yanlış bilgi ortalıkta dolanıyor ve bu akşam sizlere Başkan'ın virüsle ilgili ne demek istediğini açıklamaya çalışacağım" dedi. Başkan Trump'ın Covid-19 aşısının bulunmasıyla ilgili "göreceli olarak yakında" sözünü yorumlayan Brad Pitt, "İlginç bir ifade, dünyanın bütün geçmişi de göreceli bir süre, o zaman tabi ki aşı da hızlı bir biçimde bulunacak" dedi.

Başkan Trump'un Koronavirüs'le ilgili "bir gün içinde mucizevi şekilde kaybolacak" sözlerine ise Brad Pitt "Mucizeler harikadır ama yine de mucizeler plan A olmamalıdır" dedi. Başkan Trump'un "Testler çok güzel" sözüne ise Pitt, "Güzeldir tabi eğer güzellik anlayışınız bir çubuğun beyninize sokulması ise" ifadelerini kullandı.

Dr. Anthony Fauci canlandırmasında Brad Pitt, Başkan Trump'ın "Koronavirüs'ün ne olduğunu bilmiyoruz" sözlerine ise "Aslında ne olduğunu biliyoruz" dedi. Brad Pitt programın sonunda peruğunu ve gözlülüğünü çıkartarak "Gerçek Dr. Fauci'ye sakinliğiniz ve açık sözlülüğünüz için teşekkür ediyorum" dedi.