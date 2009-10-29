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Brad Pitt kaza geçirdi

Los Angeles sokaklarında paparazzilerden kaçarken iki arabanın arasından geçmeye çalışan Brad Pitt dengesini kaybederek yere düştü.

29 Ekim 2009 02:00

Bir kaç gün önce Los Angeles sokaklarında paparazzilerden kaçarken iki arabanın arasından geçmeye çalışan Brad Pitt dengesini kaybederek yere düştü.

Kazadan yara almadan kurtulan Pitt, motosikletini yol kenarına çektikten sonra asistanını arayıp yardım istedi.

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Kendisini takip eden ve kazaya sebebiyet veren paparazziyle bir süre konuştuktan sonra asistanının aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

İngiltere veliaht prensi Charles'ın eski eşi Prenses Diana da Paris'te paparazzilerden kaçarken geçirdiği bir kazada yaşamını yitirmişti. Kazada Diana ile birlikte sevgilisi Dodi El Fayed de yaşama veda etmişti.

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