Brad Pitt kaza geçirdi

Kazadan yara almadan kurtulan Pitt, motosikletini yol kenarına çektikten sonra asistanını arayıp yardım istedi.Kendisini takip eden ve kazaya sebebiyet veren paparazziyle bir süre konuştuktan sonra asistanının aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.İngiltere veliaht prensi Charles'ın eski eşi Prenses Diana da Paris'te paparazzilerden kaçarken geçirdiği bir kazada yaşamını yitirmişti. Kazada Diana ile birlikte sevgilisi Dodi El Fayed de yaşama veda etmişti.