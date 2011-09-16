Brad Pitt, Jennifer ve Angelina'yı kıyasladı

T24 - Brad Pitt, Parade dergisine yaşadığı ilişkiler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. ilk defa bu kadar açık, bu kadar net. Hollywood'un başarılı oyuncusu geçmiş ve şimdiki özel hayatını anlattı.

Ne zaman ki Jennifer Aniston, Brad Pitt'ten ayrıldı, Hollywood dünyasının gözleri bir an olsun bu ikiliden ayrılmadı. Üstelik bu çalktantılı ilişkiye yeni bir isim daha eklenmişti. Brad Pitt'in 'Mr. and Mrs Smith' filminde tanışıp aşık olduğu kadın... Angelina Jolie!

Usta aktör Pitt, Amerikan Parade dergisine yaşadığı ilişkiler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Brad, uzun zamandan beri ilk defa bu kadar ayrntı vererek konuştu. Üstelik Jennifer'dan epey yakınarak, Angelina'yı da göklere çıkararak...

Brad Pitt, Angelina Jolie'yle olan birlikteliğini yaptığı en akıllıca iş olarak değerlendirdi. Angelina'nın çocuklarının annnesi olmasından dolayı yaşadığı gururdan bahsetti.

47 yaşındaki aktör, 'Moneyball' isimli son filminin tanıtım dönemi için yaptığı bu röportajda filmden çok Jolie - Aniston açıklamarıyla gündeme geldi.

AHABER.COM.TR de yer alan habere göre, dergiye, "90'lı yılları saklanarak ve tüm bu ünlü kakafonilerini göğüslemek zorunda kalarak geçirdim" şeklinde konuştu. "Sanırım evliliğim biraz böyle gelişti. Bu tip patetik duygulardan kurtulmak, kendimi kurtarmak için" dedi.

2000 yılında Aniston'la evlenen Brad, beş yıl evli kalmıştı.

Angelina Jolie'nin muhteşem bir anne olduğuna da değinen oyuncu, "Herkes gibi günü geldiği zaman evleneceğiz. Yedinci çocuğu ise henüz düşünmüyoruz" diyerek evlenip evlenmeyeceklerine dair dönen dedikodulara da noktayı koymuş oldu.

