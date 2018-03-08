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Brad Pitt, ilişki için tarih verdi

Komedyen Tiffany Haddish, Oscar töreninde Brad Pitt ile arasında geçen diyaloğu anlattı

08 Mart 2018 00:58

Oscar ödül töreni sonrası düzenlenen bir partiye katılan Brad Pitt, asansörde karşılaştığı oyuncu ve komedyen Tiffany Haddish’ten ilişki için bir yıl beklemesini istedi.

ABD’li oyuncu ve komedyen Tiffany Haddish, katıldığı bir TV programında, Brad Pitt’le aralarında geçen asansör diyaloğunu anlattı.

Oscar ödül törenine katılmayan ancak sürpriz bir şekilde daha sonra düzenlenen bir partide görülen yakışıklı aktör, Haddish’e 2019’a kadar beklemesini söyledi.

Angelina Jolie’den ayrıldıktan sonra henüz kimseyle birliktelik yaşamadığı bilinen 54 yaşındaki oyuncu ile asansörde karşılaştıklarını belirten 38 yaşındaki komedyen, “Brad bir yıl beklememizi söyledi. Eğer bir yıl sonra hem o hem ben hala yalnızsak birlikte olacağız. Onun yedi çocuğu var. Bu kadar çok çocuğu olan bir adamla bir anlaşma yapabilir miyim bilmiyorum” dedi.

Program sunucusu, Brad Pitt’in kendisinden neden bir yıl beklemesini istediğini sorduğunda Haddish, “Bilmiyorum. Bir yıl beklememi istedi” karşılığını verdi.

 

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