Brad Pitt ilerleyen yaşından yakındı: Artık Dövüş Kulübü'nün ilk kuralını hatırlamıyorum

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David Fincher'ın 'magnum opus'u Dövüş Kulübü filmi yirminci yaşını aşarken, filmin başrolünü paylaşan iki isimden biri olan Brad Pitt, ilerleyen yaşından yakındı.

Santa Barbara Uluslararası Film Festivali'nde konuşan 56 yaşındaki Pitt, filmin klasikleşmiş sahnelerinden birine atıfta bulunarak, "Artık Dövüş Kulübü'nün ilk kuralını bile hatırlayamıyorum" dedi.

Dövüş Kulübü filminin en akılda kalan sahnelerinde birinde Pitt'in canlandırdığı Tyler Durden karakteri dövüşmek için bir araya gelen gruba, "Beyler hoşgeldiniz. Dövüş Kulübü'nün ilk kuralı, Dövüş Kulübü hakkında konuşmamaktır. Dövüş Kulübü'nün ikinci kuralı, Dövüş Kulübü hakkında konuşmamaktır" diyordu.

Festivalde Maltin Modern Master Ödülü'ne layık görülen Pitt, sahneye çıktıktan sonra, "Böyle geceler bana ne kadar yaşlı olduğumu hatırlatıyor. Artık böyle sahneler çekemem, onun yerine bir düblöre paslamaktan memnuniyet duyarım. Artık Dövüş Kulübü'nün ilk kuralını hatırlamıyorum" dedi.