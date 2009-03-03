T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Brad Pitt ile ayrılmamız kimsenin suçu değil'

Jennifer Aniston, Brad Pitt'le ayrılığını için: "Bu hikayede taraf yok. Hainler ya da başka bir kadın da yok.''

03 Mart 2009 02:00

Jennifer Aniston, Brad Pitt'le ayrılığını Elle dergisine ilk kez detaylarıyla anlattı: "Bu hikayede taraf yok, kötü ya da iyi kişi yok. Hainler ya da başka bir kadın da yok.''

Elle dergisinin İngiltere versiyonunun son sayısında yer alan röportajda Aniston, dört yıl önce boşanmasına rağmen bu konunun gündemden düşmemesinden ve yanlış yorumlanmasından şikâyet ediyor. Aniston, ''ben ne dersem diyeyim, söylediklerim bağlamından dışarı çıkarılacak ve farklı yorumlanacak; ben boşanmak istememişim ve bu konuyu sürekli gündeme getirmeye çalışıyormuşum gibi yansıtılacak'' diye konuştu.
''Hiç kimseye borçlu değilim, hiç kimseye hikayenin 'benim tarafını' anlatmak zorunda değilim'' diyen oyuncu,''bu olayda taraf yok, kötü kişi, iyi kişi yok. Bu hikayede hainler ya da başka bir kadın yok'' dedi.

Basında kendisiyle ilgili yer alan haberlerin dünyada insanların çektiği sıkıntıların yanında hiçbir şey olmadığını söyleyen Aniston, mutlu olduğunu söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24