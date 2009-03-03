'Brad Pitt ile ayrılmamız kimsenin suçu değil'

Jennifer Aniston, Brad Pitt'le ayrılığını Elle dergisine ilk kez detaylarıyla anlattı: "Bu hikayede taraf yok, kötü ya da iyi kişi yok. Hainler ya da başka bir kadın da yok.''



Elle dergisinin İngiltere versiyonunun son sayısında yer alan röportajda Aniston, dört yıl önce boşanmasına rağmen bu konunun gündemden düşmemesinden ve yanlış yorumlanmasından şikâyet ediyor. Aniston, ''ben ne dersem diyeyim, söylediklerim bağlamından dışarı çıkarılacak ve farklı yorumlanacak; ben boşanmak istememişim ve bu konuyu sürekli gündeme getirmeye çalışıyormuşum gibi yansıtılacak'' diye konuştu.

''Hiç kimseye borçlu değilim, hiç kimseye hikayenin 'benim tarafını' anlatmak zorunda değilim'' diyen oyuncu,''bu olayda taraf yok, kötü kişi, iyi kişi yok. Bu hikayede hainler ya da başka bir kadın yok'' dedi.



Basında kendisiyle ilgili yer alan haberlerin dünyada insanların çektiği sıkıntıların yanında hiçbir şey olmadığını söyleyen Aniston, mutlu olduğunu söyledi.

