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Brad Pitt, hava durumu sundu: Gelecek yok

Trump, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararı almıştı

08 Haziran 2017 19:19

Oyuncu Brad Pitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın iklim anlaşmasından çekilmesini eleştiren bir skeçte rol aldı. Skeçte bir hava durumu sunucusunu canlandıran Pitt, "Artık bir geleceğimiz kalmadı" ifadesini kullandı. 

Komedyen Jim Jefferies “Dünya devletleri hâlâ Donald Trump’ın Paris Anlaşması’ndan çıkışını anlamak için cebelleşiyor. Konuya bir kez daha değinmek için, işte hava durumu sunucumuz burada” diyerek Brad Pitt’i takdim etti.

Brad Pitt ise haritada güneş parlayan, kırmızı arka fonlu muhtelif bölgeleri göstererek, “Burada ve burada her şey çok daha sıcak olacak” dedi.

Pitt, Jefferies’in “Bizim için nasıl bir gelecek öngörüyorsun?” sorusuna “Hiçbir gelecek yok” cevabını verdi.

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Brad Pitthava durumuParis İklim Anlaşması

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