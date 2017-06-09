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Yaşam

Brad Pitt hava durumu sundu: Artık bir geleceğimiz kalmadı

ABD Başkanı Trump'ın iklim anlaşmasından çekilmesini eleştiren bir skeçte oynayan Brad Pitt, skeçte "Artık bir geleceğimiz kalmadı" dedi

09 Haziran 2017 03:43

Ünlü oyuncu Brad Pitt ABD’nin Comedy Central kanalının popüler programlarından biri olan Jim Jefferies Show’da devlet başkanı Donald Trump’ın Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmesini eleştiren bir skeçte rol aldı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Brad Pitt skeçte bir hava durumu sunucusunu oynadı. Jim Jefferies “Dünya devletleri hâlâ Donald Trump’ın Paris Anlaşması’ndan çıkışını anlamak için cebelleşiyor. Konuya bir kez daha değinmek için, işte hava durumu sunucumuz burada” diyerek Brad Pitt’i takdim etti.

Brad Pitt ise haritada güneş parlayan, kırmızı arka fonlu muhtelif bölgeleri göstererek, “Burada ve burada her şey çok daha sıcak olacak” dedi. Brad Pitt, Jim Jefferies’in “Bizim için nasıl bir gelecek öngörüyorsun” sorusu üzerine Brad Pitt “Hiçbir gelecek yok” cevabını verdi.

Bilimsel araştırmalara göre insanlar ancak yılda 1,5 derecelik bir sıcaklık artışına ve atmosferde bir milyonda 350 karbon parçacığına tahammül edebiliyorlar. Şu anda atmosferde bir milyonda 400 oranında karbon parçacığı bulunuyor. Çin’le beraber dünyada en fazla en fazla karbon salımına sebep olan ABD, önceki başkan Barack Obama tarafından imzalanmış olan Paris İklim Değişikliğiyle Mücadele Anlaşması’ndan geri çekildiğini açıklamıştı. Çin ise anlaşma taahhütlerine uymaya devam edeceğini söyledi. 

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