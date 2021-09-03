Brad Pitt, giyim tarzı hakkında konuştu: Yaşlanıp huysuzlaştıkça rahatlık daha önemli oluyor

Hollywood yıldızı Brad Pitt, giyim tarzının zamanla değiştiğini, “yaşlandıkça ve huysuzlaştıkça” rahatlığa daha fazla önem verdiğini söyledi.

Esquire dergisine konuşan iki Altın Küre Ödüllü oyuncu Brad Pitt, “Yaşlanıyorsunuz ve huysuzlaşıyorsunuz ve rahatlık daha önemli hâle geliyor” dedi.

Tarzı olup olmadığı sorusuna “Belirli bir tarzım yok” diyen Pitt, “Üniforma olmadan monokrom görüntüleri severim. Sadeliği severim. İnce detayları severim” ifadelerini kullandı.

Brad Pitt, aralık ayında 58 yaşına girecek.