ABD’li aktör Brad Pitt, çocuklarından dert yandı. Pitt, “Sırtım, dizlerim gitti. Çocuklar yaşlı hissettiriyor” dedi.



Son filmi ‘Killing Them Softly’nin Londra’daki galasında konuşan Brad Pitt, çocuklarından dert yandı.

Evlenmeye hazırlandığı sevgilisi Angelina Jolie ile altı çocukları bulunan ABD’li aktör, çocuklarla uğraşmanın bir aksiyon filminde rol almaktan daha zor olduğunu itiraf etti.

Milliyet'in haberine göre; 48 yaşındaki Pitt, "Sırtım, dizlerim gitti. Çocuklar yaşlı hissettiriyor" dedi.