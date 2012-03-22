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Brad Pitt çocuklarından birini mimar yapacak

Ellen DeGeneres'in programına katılan Pitt; 6 çocuğunu mimarlık mesleğine yöneltmeye çalıştığını belirtti

22 Mart 2012 18:13

 

 
T24 - Mimari tutkusunu faydalı bir işe aktarmak için 2007 yılında New Orleans kasırgasının ardından “Make it Right” isimli bir vakıf kuran Brad Pitt, çocuklarından birinin mimar olmasını istediğini söyledi.
 
ntvmsnbc'nin USA Today’in dayandırdığı habere göre, ABD'de bir televizyon programına katılan Brad Pitt çocuklarından birinin mimar olmasını istediğini açıkladı.
 
Ellen DeGeneres'in programına katılan Pitt; 6 çocuğunu mimarlık mesleğine yöneltmeye çalıştığını belirterek, "Evet, ben onları bu yola sürüklüyorum. Örneğin, bir ev çizdiklerinde çok güzel olmuş diyerek onları cesaretlendiriyorum" şeklinde konuştu.
 
Rem Koolhaas ve Frank Gehry hayranı olduğu bilinen ve mimarlık dersleri alan oyuncu, mimari tutkusunu faydalı bir işe aktarmak için 2007 yılında New Orleans kasırgasının ardından “Make it Right” isimli bir vakıf kurmuştu.
 
 

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