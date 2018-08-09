Brad Pitt, Angelina Jolie'nin 'nafaka ödemiyor' iddiasını reddetti

Ünlü Amerikalı aktör Brad Pitt, ayrı yaşadığı eşi Angelina Jolie'nin çocuklarının bakımı için para vermediği iddialarını reddetti.

Pitt'in avukatları mahkemeye sundukları belgelerde müvekkillerinin 1,3 milyon dolardan fazla çocuk bakım masrafı ödediğini ve Jolie'ye ev alması için 8 milyon dolar borç verdiğini söyledi.

Daha önce Jolie'nin avukatları, müvekillerinin boşanma başvurusu yaptığı 2016'dan bu yana "anlamlı bir çocuk nafakası ödemesi yapmadığını" savunmuşlardı.

2005'te birlikte olmaya başlayan Pitt ve Jolie çifti 2014'te evlenmişti.

Pitt'in avukatları, mahkeme belgelerinde Jolie'nin iddialarını "medyadaki haberleri manipüle etmek girişimi" olarak tanımladı.

Jolie'nin avukatları henüz bir açıklama yapmadı.

Angelina Jolie'nin avukatlarının sunduğu belgelerde "Çocuk nafakası ödemek Pitt'in yasal görevi. Ayrılıktan bu yana, şimdiye dek anlamlı bir nafaka ödemesi yapmadı. Çocukların masrafları için varılan gayriresmi anlaşmaya uyarınca yapılması gereken ödemeler birbuçuk yıldır yapılmadığından, Jolie geriye dönük bir nafaka ödemesi emri çıkartılması başvurusnda bulunuyor" denilmişti.

Jolie boşanma başvurusunda "şiddetli geçimsizlik" yaşadıklarını söylemiş ve daha sonra çift çocukların velayeti konusunda anlaşmazlık yaşamışlardı.

Pitt, çocuklarının önünde sinirlerine hakim olamadığı gerekçesiyle soruşturma geçirmiş, ancak daha sonra suçlamalardan aklanmıştı.

Hayranlarının "Brangelina" adını taktığı çift, 2005'te Mr and Mrs Smith filminin setinde tanışmışlardı.

Brad Pitt Angelina Jolie'den önce, Friends dizisinin yıldızı Jennifer Aniston'la evlenmiş, Jolie ise Bill Bob Thornton ve Jonny Lee Miller'dan sonra Pitt ile üçüncü evliliğini yapmıştı.