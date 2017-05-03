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Brad Pitt, Angelina Jolie ile ayrılığı konusunda ilk kez konuştu

Brad Pitt, Angelina Jolie ile birlikteliği sırasında bir problem haline gelen alkolü de hayatından tamamen çıkardığını söyledi

03 Mayıs 2017 22:30

Hollywood'da son yılların en çok konuşulan boşanmasının kahramanlarından biri olan Brad Pitt sessizliğini bozdu.

Altı çocuklu mutlu yuvası boşanma davasıyla dağılan Brad Pitt, bu süreçte yaşadıklarını GQ dergisine anlattı. Dergi için verdiği kapak pozlarında yıpranmış görüntüsü dikkat çeken Pitt, ayrılık konusunda kendini suçladığını da itiraf etti.

Brad Pitt dergiye verdiği röportajda, "Birini seviyorsan serbest bırak. Bunun ne demek olduğunu hissederek de biliyorum artık. Bu, birini sahiplenmeden sevmek" diye konuştu.

Pitt, kendisine yöneltilen, "Ayrılık sürecinde kederinizden ölecek gibi hissettiniz mi?" sorusuna da fazla düşünmeden, "Evet" diye yanıt verdi.

Brad Pitt, Angelina Jolie ile birlikteliği sırasında bir problem haline gelen alkolü de hayatından tamamen çıkardığını sözlerine ekledi.

 

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