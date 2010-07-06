Brad Pitt Angelina Jolie Bodrum'da

T24 - Türkbükü sahilleri, ağırladığı tüm ünlüleri gölgede bırakacak bir çiftin ziyaretiyle hareketlendi. Hollywood’un fenomen çifti Angelina Jolie ve Brad Pitt’in dev motor yatları açığa demirledi. Sessiz sedasız Ege’nin tadını çıkaran ikili, önceki gün Yunan Adaları’na geçti



- Noor isimli süper yatla cuma günü Bodrum sularına giren Angelina Jolie-Brad Pitt çifti, Türkbükü açıklarında demirledi.



- Çift bir gün boyunca tekneden çıkmadı. Sonrasında Bodrum’un merkezine geçen Jolie ve Pitt, yüzlerini gizleyen aksesuarlarıyla kimse tarafından tanınmadan kısa bir gezinti yaptı.



- İkilinin Türkbükü’ne geldiğine işadamı Eren Çiftçi şahit oldu. Koyda gezerken yatı gören Çiftçi, Brad Pitt’le selamlaşıp, “Türkiye’ye hoş geldiniz” dedi.



- Teknede Jolie ve Pitt’e 4-5 arkadaşları daha eşlik etti. Bir günlük Bodrum ziyaretinin ardından Hollywood yıldızları Yunanistan’a doğru dümen kırdı.



- Çift Yunanistan’a aşina. Jolie ‘Tomb Raider’, Pitt de ‘Truva’nın çekimleri için ülkede bulunmuştu. Sevgililer geçen ay Santorini Adası’nda ev aldı.





