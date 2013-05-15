Brad Pitt: Angelina ile gurur duyuyorum

New York Times gazetesinde kaleme aldığı ‘Tıbbi Tercihim’ adlı yazısında yüzde 87 meme kanserine yakalanma riski nedeniyle önlem olarak iki memesini de aldırdığını açıklayan Angelina Jolie'yi yakınları ve ünlüler dünyası destekledi. 37 yaşındaki oyuncunun nişanlısı Brad Pitt, Jolie ile gurur duyduğunu söyledi.

Jolie’nin yaşadığı süreci paylaşmasının ardından ünlü oyuncuya cesaretinden dolayı övgüler yağdı. Brad Pitt, USA Today’e yaptığı açıklamada Jolie’yle gurur duyduğunu söyledi. Pitt, “Bu konuyu hiç paylaşmayabilirdi. Ancak bunu yapmak onun için çok önemliydi. Kadınlara bu sürecin korkulacak bir şey olmadığını anlatmak istedi. Angelina kahramanca davrandı” dedi.

Jolie’nin babası Jon Voight, kızının geçirdiği mastektomi operasyonunu gazetedeki yazısından öğrendiğini açıkladı. Voight, Jolie’yle yazısından iki gün önce görüştükleri halde kızının ameliyatlarlardan bahsetmediğini belirtti. ntvmsnbc'nin New York Daily News'e dayandırdığı habere göre Voight, “Kızıma olan sevgim ve hayranlığım kelimelerle açıklanamaz. Yaşadıklarını internetten öğrendim. Henüz iki gün önce görüştük ve hiç bir şey fark etmedim. Yaşadıklarıyla baş etme şeklinden çok etkilendim. O çok farklı bir insan, bir çok insan için ilham kaynağı” dedi. Jolie ve babası 10 yıllık kırgınlığın ardından 2011’de barışmışlardı.

Brad Pitt’in annesi Jolie’yle gurur duyduğunu, Jolie’nin erkek kardeşi James McCarthy ise “Onun kardeşi olmaktan minnettarım. O da annemiz gibi ilk önce çocuklarını düşünüyor” sözleriye duygularını ifade etti.



Ünlülerden destek



Oscar’lı oyuncunun cesur kararını açıklamasının ardından ünlüler dünyasının tepkiler gecikmedi.

Geçmişte meme kanseriyle savaşan şarkıcı Sherly Crow ve Kylie Minogue, Jolie’yi cesaretinden ve hikayesini paylaştığını için kutladı.

Benzer bir operasyonu bir yol önce geçirdiğini açıklayan Sharon Osbourne, “Dünyadaki milyonlarca kadını güçlendirdi. Şimdi eskisinden daha da seksi” tweetiyle Jolie’yi kutladı.



Ameliyatın ardından dünyayı gezdi



İlk ameliyatının 16 Şubat’ta gerçekleştiği belirlenen Jolie, operasyonun ardından gezilerine devam etti. Jolie, 26 Mart’ta Kongo’da, 4 Nisan’da New York’ta çocuk aktivist Malala için düzenlenen geceye ve 11 Nisan’da Londra’daki G8 zirvesinde görüldü.

Ünlü oyuncu, geçireceği operasyonu sır gibi saklarken sadece nişanlısı Brad Pitt’le paylaştı.