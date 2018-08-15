Brad Pitt: Angelina davayı manipule ediyor

2016 yılının ağustos ayında boşanma kararı alan ancak velayet davaları hâlâ devam eden Brad Pitt, Angelina Jolie ikilisinin arasında tartışmalar sürüyor. Pitt, eski eşi Angelina Jolie'nin davayı manipule ettiğini öne sürdü.

Jolie’nin, boşanma avukatı Laura Wasser’in yerine yeni bir hukuk ekibi ile anlaşması üzerine mahkeme sürecinin detayları halka açık hale getirildi. Pitt ise çocukları Maddox, Pax, Zahara, Shiloh ve ikizleri Vivienne ve Knox için bu durumun ‘korkunç’ olduğunu belirtti.

NTV’nin Blast’ten aktardığı habere göre, Brad Pitt boşanma sürecinin ve dava detaylarının özel kalması gerektiğini, şu anda halka açık bir durumda bu süreçten geçiyor olmanın ‘iğrenç’ olduğunu düşünüyor. Boşanma sürecinin basından da gizli sürdürülmesi gerektiğini belirten aktör, her kafadan bir ses çıkmasının çocukları için korkunç bir durum olduğunu ve çocukların babalarının özel hayatı hakkındaki bazı detayları sosyal medyadan öğrenmek zorunda kalmasını iğrenç bulduğunu açıkladı. Pitt, Angelina Jolie’nin boşanma savaşlarının çocukları nasıl incittiğini ve halka açık olarak kavga etmeyi nasıl durduracağını görmesini umuyor.

‘Davayı manipule ediyor’

Pitt, geçen hafta Jolie’nin çocukları için kayda değer bir yardımda bulunmadığı iddialarına avukatları aracılığıyla yanıt verdi. 54 yaşındaki aktör, boşanma davasının açılmasından beri çocukları için 9 milyon doları aşkın para verdiğini söyleyerek, Jolie’yi medyayı kullanarak davayı manipule etmekle suçladı.