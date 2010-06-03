Brad Pitt ABD'nin yeni yüzü oldu

T24 - ABD'li aktör Brad Pitt, ülkesinin 2018 ve 2022 Dünya Kupaları adaylığının tanıtım grubunun yeni yüzü oldu.





ABD Dünya Kupaları Teklif Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre Brad Pitt, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, California Valisi Arnold Schwarzenegger, New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg ve komedyen Drew Carey'nin de aralarında bulunduğu tanıtım grubuna katılmayı kabul etti. Pitt, bu çalışmalara katkı sağlamaktan duyduğu onuru dile getirdi.





FIFA İcra Komitesi, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarına ev sahipliği yapacak ülkeleri, 2 Aralık'taki oylamayla belirleyecek.