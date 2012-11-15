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Çevre

BP'ye Meksika Körfezi için ne kadar ceza kesildi?

BP, Meksika körfezinde 2010 yılındaki petrol sızıntısıyla ilgili milyarlarca dolar ceza ödemeyi kabul etti

15 Kasım 2012 20:52

 

İngiliz petrol şirketi BP, Meksika Körfezi'nde 2010 yılında meydana gelen petrol sızıntısıyla ilgili, ABD hükümetiyle vardığı uzlaşma sonucu, 4,5 milyar dolar ceza ödeyecek.
 
Meksika körfezindeki kaza dünya tarihindeki en büyük çevre felaketine yol açmıştı. BP yargılandığı tüm sivil ve cezai suçları tek bir uzlaşma ile çözmek istiyordu ancak görüşmeler beklenenden çok daha karmaşık geçti. 
 
Bugüne kadar ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) tarafından belirlenen en yüksek ceza ilaç şirketi Pfizer’e kesti. 2009’da görülen davada Pfizer, Bextra isimli ilacın yasalara uygun olmayan bir şekilde tanıtılması nedeniyle1.2 milyar dolar ödemek zorunda kalmıştı.

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