BP'ye felaketi sonlandırmak için öneri yağıyor

T24 -

9 yaşındaki çocuktan öneri

BP'ye 'ilgisizlik' suçlaması

Felakete 'balina' çözümü

'Balina' çözümü

Meksika Körfezi'ndeki petrol sızıntısına çözüm arayan dünyanın değişik ülkelerinden insanlar, BP'yi günde ortalama 5 bin öneri yağmuruna tutuyor.Günde yaklaşık 100 bin varil ham petrolün denize aktığı kuyunun kapatılabilmesi için yoğun çalışmalar sürerken yeni fikir veya icatları olanlar da BP'yi ve ABD Sahil Güvenlik Araştırma ve Geliştirme Merkezi'ni mail yağmuruna tutuyor.BP'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, dünyanın çeşitli ülkelerinden Arapçadan Rusçaya, çeşitli dillerdeki önerilerin bir kısmı denizdeki petrolün nasıl temizleneceği, bir kısmı ise kuyunun nasıl kapatılacağına yönelik düşünceleri içeriyor. Bazıları önerilerini iki cümle ile özetliyor, bazıları fotoğraflarla destekliyor.Virginia eyaletinden 9 yaşındaki bir çocuğun da önerisini boya kalemleriyle yazarak anlattığı bildiriliyor.BP'nin verilerine göre, Mayıs ayı sonuna kadar toplamda 40 bini bulan BP'nin Houston'daki merkezine gelen öneri sayısı, sorunun halen çözülememesiyle birlikte Haziran ayında ciddi artış gösterdi. Merkeze son dönemde günde ortalama 5 bin öneri geliyor. Bu önerileri incelediklerini belirten BP, bunlardan yalnızca çok azının test edilebilme özelliği taşıdığını kaydediyor.Ayrıca, BP, internet sitesindeki bu önerileri inceleyebilmek için ekibi genişleteceklerini bildirdi.Washington Post gazetesinde de David Brown imzalı haberde, BP'ye gönderilen önerilerden bazıları yayımlandı.Haberde, BP'nin kendi tekliflerini veya icatlarını dikkate almadığından yakınan öneri sahipleri, BP'yi çözüm konusuna ilgisiz kalmakta suçlarken BP yetkilileri ise önerilerin çoğunun ''uygulanmasının teknik olarak imkansız ve durumu daha da kötüleştirecek nitelikte'' olduğunu ifade etti.Meksika Körfezi'ndeki petrol felaketinin, BP şirketine maliyeti 3,12 milyar doları buldu. Körfezdeki suyu temizlemek için "Balina" adlı Tayvan bandıralı dev bir tanker denenecek.Şirketten yapılan açıklamada, petrol akışını önleme ve körfezi temizleme çalışmalarının yanı sıra 147 milyon dolarlık tazminat ödemelerinin de bu rakamın içinde olduğu belirtildi. BP ayrıca, maliyetin daha da artacağı tahmininde bulundu.İngiliz petrol şirketi yürüttüğü temizlik operasyonuna 44 bin 500 kişinin katıldığını bildirirken, petrol akışının durdurulması için yeni yöntem arayışını sürdürüyor.Şirketin işlettiği platformda 20 Nisan'da meydana gelen ve 11 kişinin ölümüne yol açan patlamanın ardından iki gün sonra başlayan ve körfezde çevre felaketine neden olan petrol akışıyla, günde yaklaşık 100 bin varil ham petrol suya karışıyor.Çevre felaketinin yaşandığı Nisan ayından bu yana BP'nin hisseleri yarıdan fazla değer kaybetti.Bu arada, "Balina" adlı Tayvan bandıralı dev bir tankerin Meksika Körfezi'ndeki suyu temizlemede deneneceği belirtiliyor.İngiliz basınında yer alan haberlere göre, dev tanker petrolü suyu çekip temizleyecek ve tekrar körfeze bırakacak.Halen test aşamasında olduğu ve bu hafta içinde uygulamaya geçilmesi beklenen tankerle, günde 21 milyon galon su temizlenebilecek.