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Dünya

BP'NİN İÇ RAPORUNDA SUÇ ÇALIŞANLARA ATILDI NEW ORLEANS (A.A)

09 Eylül 2010 01:33

-BP'NİN İÇ RAPORUNDA SUÇ ÇALIŞANLARA ATILDI NEW ORLEANS (A.A) - 08.09.2010 - Petrol sızıntısıyla Meksika Körfezi'nde çevre felaketine yol açan BP şirketinin iç raporunda, şirketin rolü küçültülerek, suç daha ziyade müteahhit şirketlere ve onların çalışma ekiplerine atıldı. Şirketin internet sitesinde yayınlanan 193 sayfalık raporda, olay "kaza" olarak nitelendirilerek, "karmaşık ve birbirine bağlı bir dizi teknik arıza, kararlar, mühendislik tasarımları ve operasyonel uygulama, kazanın olmasına ve tırmanmasına yol açtı" denildi. Raporda, "çeşitli şirketlerin, çalışma ekiplerinin ve durumların zaman içinde" olaya katkısı olduğu belirtildi. BP'nin raporu Amerikalı milletvekilleri ile müteahhitlerden biri olan Transocean'ın tepkisini çekti.    Rapor, BP'nin güvenlik ve operasyonlardan sorumlu yetkilisi Mark Bly başkanlığındaki bir ekip tarafından hazırlandı. BP'nin raporunun, platformdaki patlamanın muhtemel nedenleri konusunda nihai bir söz söylemekten uzak olduğu belirtiliyor.

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