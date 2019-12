BP'li yöneticilere 15 yıla kadar hapis isteniyor

T24 - Obama'nın verdiği süre dolarken BP'yi milyarlarca dolar tazminat ve yöneticilerini 15 yıla kadar hapis cezası bekliyor. ABD'nin güney kıyılarında plajlar boşaltılıyor.





Meksika Körfezi'nde petrol platformu battıktan sonra oluşan çevre felaketinin önü alınamıyor. ABD Başkanı Barack Obama'nın sızıntıyı durdurmak için verdiği 48 saatlik süre dün gece itibariyle doldu.



İngiliz gazeteleri körfezdeki gelişmeleri bugün manşetten verdi.



Independent, Beyaz Saray'ın BP'den sızıntıdan zarar görenlere tazminat ödemeleri için milyarlarca dolarlık bir fon oluşturmasını talep ettiğini yazdı.



Gazeteye göre, ayrıca BP yetkilileri bugün toplanıp devam eden çevre felaketinin şirkete yarattığı zararın büyüdüğü bir ortamda hissedarlara kâr payı ödemesi yapılıp yapılmayacağına karar verecek.



Independent, her üç ayda bir 2,6 milyar doları bulan kâr payı ödemelerinin askıya alınmasının İngiltere ve uluslararası emeklilik fonlarına büyük darbe vuracağını belirtiyor.





8 kişi ölmüştü



The Times ise BP'nin patronlarının sızıntının bedelini 15 yıla kadar hapis cezasıyla ödeyebileceğini yazdı.



Gazeteye konuşan Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Çevre Hukuku Profesörü Jody Freeman ihmal suçu sabit bulunursa, bu suça hapis cezası verilebileceğini söyledi.



Freeman, bu suça verilen azami cezanın üç yıl olduğunu ancak ölüm ve yaralanma yaşanan vakalarda bu cezanın 15 yıla kadar çıkabileceğini vurguladı. Gazete haberinde sızıntıyı başlatan 20 Nisan'daki patlamada sekiz kişinin öldüğünü de hatırlatıyor.





Diğer şirketler BP'yi yalnız bırakacak



Financial Times ise diğer bazı büyük uluslararası petrol şirketi yönetim kurulu başkanlarının ABD Kongresi'nde verecekleri ifadelerde BP'yle kendileri arasında mesafe koyacaklarını yazdı.



Gazete, Exxon Mobil, Shell ve Chevron'dan yetkililerin Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Alt Komisyonu'na verecekleri ifadelerde, doğru önlemler alınsaydı kazanın yaşanmayabileceğini söyleyeceklerini belirtiyor.



Financial Times, büyük petrol şirketlerinin bu fırsatı Meksika Körfezi açıklarında petrol çıkarmaya devam edilmesi tezlerini savunmak için de kullanacaklarını yazıyor.



ABD Başkanı Obama çok zor günler geçiriyor.





Obama ilk kez gece kalacak



Öte yandan, Başkan Obama dördüncü kez bölgeyi ziyaret etmeye hazırlanıyor. Obama ilk kez geceyi bölgede geçirecek.



Meksika Körfezi'nde kirlilik BP'nin işlettiği platformun batmasıyla etrafa sızan petrol yüzünden her geçen gün artıyor.





Plajlar boşaltıldı



Alabama ve Florida eyaletleri'nin dev kumsalları ve masmavi denizi petrol tehdididnin yeni hedefinde bulunuyor. İki eyalette de şimdiden birçok plaj boşaltıldı, tatilciler ise bazı plajların temiz kalan kısımlarında yüzüyor.



Meksika Körfezi'nde 22 Nisan'da batan platformdan denize günde binlerce varil petrol sızıyor.





İbgiltere-ABD ilişkileri



İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ise BBC'de katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, haftasonu ABD Başkanı Barack Obama ile İngiltere Başbakanı David Cameron arasında yapılan telefon görüşmesinin "çok olumlu ve iyi geçtiğini" söyledi.



Hague, "Washington'dan gelen uyarılarla BP hisselerindeki değer kayıplarının daha da artacağı yönünde İngiltere'de endişeler var. Dünkü görüşmeyle sizce bu olay kapandı mı?" sorusuna, şu yanıtı verdi: "Evet, öyle düşünüyorum. İngiltere ve ABD arasındaki ilişkiler mükemmel, Obama ve Cameron arasındaki telefon görüşmesi de bunu gösterdi."



ABD Başkanı Barack Obama'nın görüşmede BP'ye yönelik eleştirilerinin "İngiltere'nin ulusal kimliğiyle ilgisinin olmadığını" söylediğini ifade eden Hague, Cameron'ın da BP'nin ABD, İngiltere ve tüm ülkeler için önemine dikkati çektiğini bildirdi.



Hague ayrıca, BP'nin önünde önemli bir görev olduğunu ve sızıntı sorununu çözmek için çok çalışması gerektiğini ifade etti.



Obama'nın BP'ye yönelik sert eleştirileri ve BP'yi büyük miktarda cezaya tabi tutacağı haberleri, Amerikan yönetiminin İngiltere karşıtı söylem kullandığı ve BP'nin hisselerinin değer kaybetmesine yol açtığı yorumlarına neden olmuştu.





Hayward Obama ile görüşecek



BP Yönetim Kurulu Başkanı Tony Hayward, çarşamba günü ABD Başkanı Obama ile görüşecek. Başbakan Cameron'ın da 20 Temmuz'da Washington'ı ziyaret edeceğine dikkat çekiliyor.



BP'nin işlettiği "Deepwater Horizon" adlı platformda, 20 Nisan'da 11 kişinin ölümüne yol açan bir patlama meydana gelmiş, iki gün sonra da bu platforma bağlı, denizin 1,500 metre altındaki bir kuyudan suya milyonlarca litre ham petrol karışmaya başlamıştı.



Şirketin hisseleri petrol platformundaki patlamadan bu yana yüzde 40 değer kaybederken, BP denediği çeşitli yöntemlere karşın sızıntıyı tamamen önleyemedi.