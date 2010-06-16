BP'den yardım fonuna 20 milyar dolar

T24 - İngiliz petrol şirketi BP, deniz dibinde petrol akmaya başlamasıyla meydana gelen çevre kirliliğinden etkilenen kişilere yardım amacıyla oluşturulacak fona 20 milyar dolarlık katkı sağlayacak. Meksika Körfezi'ndeki felaket... / Fotoğraf Galerisi
İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, BP'nin sorumluluğunun 20 milyar dolarla sınırlı kalmayacağını ve BP'nin katkıda bulunacağı bağımsız fonun, 11 Eylül'de hayatını kaybedenlere yapılan ödemeleri yöneten hukukçu Kenneth Feinberg tarafından idare edileceğini belirtti.
ABD Başkanı Obama, Meksika Körfezi'ndeki çevre felaketi için bugün BP üst düzey yöneticileriyle bir araya gelecekti.
Obama, petrol sızıntısının olduğu bölgeye yaptığı iki günlük ziyaretten sonra Beyaz Saray'daki Oval Ofisi'nde yaptığı ''Ulusa Sesleniş'' konuşmasında, ham petrol sızıntısının bölgede büyük zarara, halkta da kızgınlığa sebep olduğunu belirterek, ''BP'nin, düşüncesizliğinin cezasını çekmesi gerektiğini'' söylemişti.