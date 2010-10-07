BP'den petrol felaketine geçici çözüm

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Kalıcı çözüm haftalar sonra

ABD'nin Meksika Körfezi'nde dev boyutta petrol fışkırtarak çevre felaketine neden olan kuyunun ağzındaki kapağı değiştirme operasyonunun ilk aşaması tamamlandı.Kuyunun ağzındaki kapağın yenisiyle değiştirilmek üzere kaldırıldığı, bu nedenle operasyonun bu aşamasında petrolün en az iki gün boyunca doğrudan denize akacağı belirtildi.İngiliz British Petrolium (BP) şirketi sözcüsü Mark Proegler, kapağın yerel saatle 12:37'de (TSİ 20:37) çıkarıldığını söyledi.Yeni kapağın pazartesi gününe kadar yerleştirilmeye çalışılacağını vurgulayan yetkililer, her şeyin planlandığı gibi gitmesini, kuyudan fışkıran petrolün doğrudan tankerlere aktarılabilmesini bekliyor.İki yeni kuyu açarak dev fışkırmaya kalıcı çözüm sağlamaya yönelik çalışmaların tamamlanmasının haftalarca süreceği vurgulanıyor.Louisiana Üniversitesi Çevrebilim uzmanı Prof. Dr. Edward Overton, ''Şu aşamada her şey belirsiz, kesin çözüm gözükmüyor'' dedi.Meksika Körfezi'nde 20 Nisan'da metan gazı grizu patlamasıyla büyük petrol kuyusu kazasına neden olan British Petrolium şirketi, ağustos ortasında basınç düşürücü yan kuyuları açarak bin 600 metre derinde deniz tabanındaki kuyunun çok derinine kesin çözüm çimento dolgusunu indirmeyi planlıyor.Louisianalı istiridye avcısı Goyo Zupanovich, meslektaşlarının duygularına ''Başından beri yalan söyleniyor'' diyerek tercüman oluyor.ABD'nin ''Ulusal Afet'' yöneticisi ve Sahil Emniyeti Koramirali Thad Allen, ''Kuyu başına büyük önleyici esas kapak en erken pazartesi takılabilir '' dedi.