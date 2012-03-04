BP'den, Meksika Körfezi'ndeki çevre felaketine 8 milyar dolar tazminat

T24 - British Petrol, 2010 yılında meydana gelen ve 4 milyon varil petrolün çevreye sızdığı çevre fekaleti için davacılara 7.8 milyar dolar ödeyecek.

Petrol devi BP, Meksika'da Körfezi’nde neden olduğu çevre felaketi için davacılara 7.8 milyar dolar ödemeyi kabul etti.

Anlaşma sonrası pazartesi günü başlaması gereken dava da ertelendi.

Edinilen bilgiye göre BP, felaket yüzünden yaşamları ve sağlıkları etkilenen, aralarında balıkçılar, çevre sakinleri ve temizleme görevlilerinin de bulunduğu yaklaşık 100 bin davacıyla 7,8 milyar dolarlık anlaşma yaptı.

Anlaşmanın ABD eyalet yönetimleri ve sondaj şirketlerinin talep ettiği tazminatı kapsamadığı bildirildi.



Tazminat fonundan karşılanacak



British Petrol yönetiminden yapılan açıklamda ödenecek olan 7.8 milyar dolarlık ödemenin yeni kurulan 20 milyar dolarlık tazminat fonundan karşılanacağı açıklandı.