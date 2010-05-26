BP uyarıları dikkate almamış!

T24-



Amerikalı milletvekilleri Henry Waxman ve Bart Stupak, BP'nin 20 Nisanda meydana gelen ve 11 kişinin yaşamına mal olan kazayla ilgili hazırladığı iç soruşturma raporuna dayanarak yaptıkları açıklamada, ilk sinyalin patlamadan 51 dakika önce geldiğini belirterek, kuyudan çıkan sıvı miktarının, kuyudan pompalanandan daha fazla hale geldiğine işaret ettiler.



10 dakika sonra bir başka işaretin geldiğini söyleyen milletvekilleri, kuyunun test amacıyla kapatılmasına rağmen, akıntının devam ettiğini ve sondaj kanalındaki basıncın da beklenmedik bir şekilde arttığını kaydettiler.



Amerikalı vekiller, son sinyalin de kazadan 18 dakika önce geldiğini ve anormal bir basıncın gözlendiğini, bu yüzden de pompanın kapatıldığını belirterek, büyük olasılıkla BP çalışanlarının patlamadan önce basıncı kontrol altına almaya çalıştığını söylediler.





Louisiana'nın 80 kilometre açıklarında deniz tabanındaki petrol sızıntısını durdurmaya çalışan, ancak şimdiye kadar etkili çözüm bulamayan BP, elindeki son imkanları değerlendirerek, sızıntının olduğu yeri önce çamurla sıvamayı, ardından da çimentoyla kapatmayı deneyecek. Operasyonun yakında yapılması bekleniyor.







BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ ZORDA



Bölgedeki çevre kirliliğinden en çok etkilenen balıkçılık ve su ürünleri sektörü de giderek büyük bir kriz içine giriyor. Kazanın ardından müşterileri zamanla azalan ve son haftalarda hiç kalmayan bölgenin ünlü balık ve su ürünleri pazarları da artık kapılarını tamamen kapattı.

Balıkçılık sektörünün böylesine kötü etkilenmesinde, Amerikalı yetkililerin kirlilik nedeniyle Meksika Körfezi'ndeki balık avı yasağı bölgelerini sürekli genişletmesi de etkili oldu.





Amerikan Denizcilik Ajansı NOAA, son olarak balık avı yasağı bölgesini 20 bin kilometre kare daha genişletti. Bu önlemle birlikte Meksika Körfezi'nde balık avı yasağı bölgesi Yunanistan'ın yüz ölçümünden daha büyük bir alanı kaplayarak 140 bin kilometre kareye ulaştı.

NOAA, buna karşın Meksika Körfezi'nin yüzde 77'sinin balıkçılığa açık olduğunu belirtti.

Balıkçılık ve su ürünleri, Meksika Körfezi'ne kıyısı bulunan Louisiana ve Mississippi eyaletlerinin yerel ekonomileri için büyük önem taşıyor.





Bu arada, şimdiye dek sorunun çözümünde BP'yi kendi başına bırakan Amerikan yönetiminin, çevre kirliliğiyle mücadele operasyonlarının yönetimini ele almak için İngiliz petrol grubu üzerinde baskıyı arttırdığı bir dönemde ABD Başkanı Barack Obama bölgeye gitme kararı aldı.

Çevre felaketinin başlamasından bu yana bölgeye ikinci ziyaretini yapacak Obama, Cuma günü Louisiana'ya gidecek.