BP tüm zararı karşılayana kadar durmayacağız

T24 - ABD Enerji Bakanlığı Müsteşarı Cathy Zoi, enerji devi BP’nin Meksika Körfezi’nde neden olduğu zararın tamamını ödeyene kadar konuyu takip edeceklerini söyledi.



ABD Enerji Bakanlığı Müsteşarı Cathy Zoi, Meksika Körfezi’nde BP’ye ait bir petrol platformunun çökmesiyle başlayan petrol sızıntısının ABD’de daha önce görülmemiş boyutta bir trajedi olduğunu ve Obama yönetiminin sızıntı kesilip çevre felaketinin yol açtığı zarar tamamen tazmin edilene kadar durmayacağını söyledi.

Zoi, Milliyet’e yaptığı açıklamada, “Yönetim, BP çevreye verdiği tüm zararı temizleyene ve bundan etkilenen herkesin tazminatı verilene kadar durmayacak” dedi. Zoi, Başkan Barack Obama’nın gelecek altı ay boyunca off shore petrol çıkarma faaliyetlerini askıya alan bir moratoryum yayımladığını hatırlattı ve bundan sonra açık denizde petrol çıkarma faaliyetlerinin eski kurallarla yapılamayacağını söyledi. Zoi, “Uzmanlar ne tür önlemler alınması gerektiğini belirliyecek. Tam olarak hangi konularda yeni düzenlemeler getirileceğini söylemek için erken ancak daha sıkı bir denetim olacak” dedi.

Kurşunlu balık esprisi

Moody’s ve Fitch’in ardından dün de S&P’nin notunu kırdığı BP’nin yol açtığı çevre felaketiyle ilgili türlü fıkra ve şakalar ABD’de televizyon programlarında bol bol yer bulmaya başladı.

CBS televizyonunda gece kuşağında şovu olan David Letterman yayında, “Haftasonu restorana gidip levrek sipariş ettiğimde bana kurşunsuz mu kurşunlu mu istediğimi sordular” esprisini yaptı.











Al Gore’un CEO’suydu

Barack Obama’nın Enerji Bakanlığı’na enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiden sorumlu müsteşar olarak atadığı Cathy Zoi, eski Başkan Yardımcısı ve iklim değişikliği savaşçısı Al Gore’un çalışma arkadaşı. Zoi, Al Gore’un kurduğu İklim Koruma İttifakı adlı şirketin CEO’luğunu yaptı. Zoi, Clinton-Gore yönetiminde de Çevre Koruma Kurumu’nda (EPA) müdür olarak görev yapmıştı.