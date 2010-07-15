-BP, TESTLERE BAŞLIYOR LONDRA (A.A) - 15.07.2010 - ABD'nin Meksika Körfezinde İngiliz British Petrolium (BP) şirketinin işlettiği kuyudan yaklaşık 3 aydır suya ham petrol karışmaya devam ederken, şirket petrol akışını durdurmak için testlere başlıyor. Petrolün denize karıştığı kuyunun üzerine yeni bir kapak yerleştirilmesinin planlandığı yeni önlem için yapılan test ile kapağın basınca dayanıp dayanamayacağı ve petrolün başka noktalardan sızıp sızmayacağı denenecek. İki gün önce yapılması beklenen denemeler uzmanların prosedürü gözden geçirmesi için ertelenmişti. Bilim adamları ve yetkililer, yapılacak testin petrol kuyusuna düzeltilemez şekilde zarar vermesinden kaygılanıyordu. Bu yöntem BP'nin denediği ilk "kapakla petrol akışını önleme" yöntemi değil. BP daha önce de kuyunun üzerine bir kapak yerleştirmeyi denemiş ancak petrolün suya karışmasını tamamen önleyememişti. Şirketin gündeminde kapak yönteminin yanı sıra körfezin suyunun temizlenmesi için dev tankerlerin kirli suyu filtreledikten sonra yeniden körfeze bırakması ile petrol akışının olduğu mevcut kuyunun basıncını azaltmak için ek kuyuların açılması gibi yöntemler de bulunuyor. Ancak soruna bütünüyle çözüm sağlanması için zorunlu görülen ek kuyuların açılmasının Ağustos ayı ortalarını bulabileceği bildiriliyor. Felaketin şimdiye kadar BP'ye maliyeti 3,5 milyar doları bulurken, şirket tazminat taleplerine 165 milyon dolarlık ödeme yaptı. BP'nin işlettiği platformda 20 Nisanda meydana gelen ve 11 kişinin ölümüne yol açan patlamadan iki gün sonra başlayan ve körfezde çevre felaketine neden olan petrol akışıyla günde yaklaşık 100 bin varil ham petrol suya karışmaya devam ediyor.