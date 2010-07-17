BP sızıntıyı şimdilik durdurdu

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Obama: Olumlu bir işaret

BP hisseleri 2.74 dolar yükseldi

İngiliz petrol devi BP Amerika’daki en büyük çevresel felaketlerden biri haline gelen Meksika Körfezi’ndeki petrol sızıntısını ilk kez durdurmayı başardı.BP’nin Araştırma ve Üretimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kent Wells, 75 tonluk yeni kapağın 1600 metre derinde deniz tabanındaki kuyu ağzına indirildiğini ve ham petrol püskürmesinin ilk kez kesildiğini açıkladı. Yaklaşık üç aylık bir sürenin ve körfeze karışan 681 milyon litre petrolün ardından gelen başarı, umutla ve büyük beklentilerle karşılandı ancak henüz kimse bunu zafer olarak kabul etmiyor. BP İşletme Müdürü Doug Suttles “Bu harika görünüyor ama sızıntı yine başlayabilir, henüz bitiş çizgisinden uzaktayız, bu yüzden kutlama zamanı değil” diye konuştu.Radikal'in haberine göre Deepwater Horizon platformunun patlayıp 11 işçinin ölümüne neden olduğu ve suyun bin 500 metre derinliğine petrol akıttığı 20 Nisan’dan bu yana, bu ilk başarı olsa da ilerleyen saatler çok önemli; mühendisler ve bilim insanları saat ilerledikçe basınçlardaki değişiklikleri gözlemleyecek. Eğer yüksek basınç olursa bu iyi bir gelişme olarak değerlendirilecek çünkü yüksek basınç tek bir deliğin olduğunu gösterecek, ancak eğer basınç düşükse bu daha fazla delik olduğu anlamına gelecek.BP’yi sızıntıyı durdurması konusunda cesaretlendiren ve hatta BP’ye açıkça emir veren ABD Başkanı Barack Obama gelişmeyi "olumlu bir işaret" olarak değerlendirdi. Sızıntıyla birlikte politik duruşu zedelenen ve hükümetin tepkisizliği konusunda suçlamalara maruz kalan Obama “Hâlâ test aşamasındayız” diye de uyardı. Test tamamlandığında deniz tabanında daha fazla araştırma yapılıp herhangi bir zarar ya da derin su sızıntıları olup olmadığı tespit edilecek. BP ayrıca dipteki tıpayı sabitlemek için tekrar bir rahatlatma deliği açmayı düşünüyor.Körfez’deki sızıntı BP’yi bugüne kadar, temizleme çalışamalarından onarma çabalarına milyarlarca zarara uğratmıştı. BP hisseleri başarının ardından Wall Street’te 2.74 dolar yükselerek 38.90 dolara yaklaştı, ancak hisselerin değeri hâlâ, patlamadan önce yakaladıkları 60.48 doların altında. Körfez Bölgesi son üç ayın yarattığı sıkıntılar nedeniyle hem ekomik hem çevresel hem de psikolojik açıdan sarsıldı. Körfez halkının BP ve hükümet tarafından yaşadığı mağduriyet hissi güzel habere verdiği tepkilere de yansıdı. Louisiana’da n balıkçı Belinda Griffin, sızıntının durdurulmasıyla ilgili “Harika haber! Körfez’de şu anda bulunan petrolle başa çıkabilmeyi de başarırsak iyi durumda olacağız” dedi. Denizci Johnny Schneider da “Bir kere zarar verildi. Petrol şu anda her yerde ve hiçbir zaman suyun dışına çıkaramazsınız” diyor.