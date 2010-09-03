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Ekonomi

BP: Maliyet giderek artıyor

British Petrol, petrol sızıntısının maliyetinin 8 milyar dolara çıktığını açıkladı.

03 Eylül 2010 03:00

T24 - Deep Water Horizon petrol platformundaki patlamadan bu yana uğradığı mali kayıpları açıklayan BP, sadece son bir ayda kayıplarındaki artışın 2 milyar doları aştığını duyurdu.


Petrol devi BP, petrol sızıntısından etkilenenlere dağıtılan tazminat tutarının 399 milyon dolar civarında olduğunu açıkladı.


Geçen hafta petrol sızıntısıyla ilgili tazminatların sorumluluğu Gulf Coast Claims Facility (GCCF) kurumuna devredilmişti. Kurum şimdiye dek 38,5 milyon dolar tazminat ödemesi yaptı.


BP, Meksika Körfezi'nde çevre felaketine yol açan petrol kuyusunun tamamen kapatılması planlarının da olumlu şekilde ilerlediğini kaydetti.


Kuyunun bütünüyle mühürlenmesi çalışmalarının bu ayın sonlarına doğru tamamlanması bekleniyor.


BP, Temmuz ayında kuyunun tepesine yerleştirilmiş olan kapağın Perşembe günü çıkarıldığını bildirdi.


Böylece Deep Water Horizon platformundaki taşmayı önleyen tıkacın çıkarılması mümkün olacak ve yerine yeni tıkaç konulacak.


BP ayrıca, tahrip olan petrol kuyusundaki sızıntının Temmuz ortasında durdurulmasından bu yana Meksika Körfezi'ne yeni bir petrol sızıntısı olmadığını belirtti.

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