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Çevre

BP kuyuyu tamamen kapatacak

BP firması, Meksika Körfezi'nde petrol sızıntısına yol açan kuyuyu tamamen öldürmeye hazırlanıyor.

04 Ağustos 2010 03:00

T24 - BP firması, Meksika Körfezi'nde petrol sızıntısına yol açan kuyuyu tamamen 'öldürmeye' hazırlanıyor.



Kuyu üzerinde yapılan testlerden olumlu sonuç alınırsa kuyu ağzına yavaş yavaş, petrol benzeri, ağır kıvamda, çamur ve çimentodan oluşan akışkan madde pompalanacak. Bu işlem bugün başlayacak ve perşembe gününe kadar devam edecek.   Kuyunun basıncının, dolayısıyla dışarıya petrol püskürtme gücünün azalmasını sağlayacak olan ikinci bir kuyunun açılması çalışmaları da sürüyor. Bu çalışmanın da ay sonunda tamamlanması bekleniyor. 

Bugün başlanacak "kuyunun öldürülmesi" sürecinin başarıya ulaşıp, petrol sızıntısının tamamen ve kalıcı olarak kesilmesinin sağlanıp sağlanamayacağı bilinmiyor. Aksi halde, ay sonunda tamamlanacak olan, rahatlatma kuyusunun açılması sonucunda kuyu ''öldürülecek.'' Kuyuya, rahatlatma kuyusunun açılması çalışmasıyla birlikte 5.500 metre derinliğe kadar çamur ve çimento basılacak ve petrol kaynağı boğulacak.


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