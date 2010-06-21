BP, felaket öncesi uyarılmış!

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İngiliz petrol şirketi BP'nin bir çalışanının, çevre felaketine neden olan Meksika Körfezi'ndeki patlamadan önce şirketi uyardığı ortaya çıktı.Patlamanın meydana geldiği platformda çalışan petrol işçisi Tyrone Benton, BBC'ye yaptığı açıklamada, kazadan haftalar önce iki kontrol tankından birinde sızıntı tespit ettiğini ve bu konuda BP yetkililerini uyardığını söyledi.BP'nin yanı sıra konuya ilişkin platformun sahibi "Transocean" şirketinin de haberdar edildiğini belirten Benton, sızıntının olduğu kontrol tankının tamir edilmeden kapatıldığını kaydetti.Tankın tamir edilebilmesi için platformdaki sondaj çalışmasının geçici olarak durdurulması gerektiğini ifade eden Benton, "Bu olasılık, BP'ye pahalıya mal olacaktı" dedi.BP'nin işlettiği "Deepwater Horizon" adlı platformda, 20 Nisanda 11 kişinin ölümüne yol açan bir patlama meydana gelmiş, iki gün sonra da bu platforma bağlı, denizin 1500 metre altındaki bir kuyudan suya günde en az 60 bin varil ham petrol karışmaya başlamıştı.Şirket denediği çeşitli yöntemlere karşın petrol felaketini tamamen önleyemedi ve felaketin şimdiye kadar BP'ye maliyeti 2 milyar doları buldu.Meksika Körfezi'ndeki çevre felaketinden ve petrolün körfeze karışmasını önleyememekten dolayı özellikle ABD tarafından eleştirilen ve mali baskı altında olan BP, acil durumlarda kuyunun ana borusunu kapatması gereken cihazın işletimi ve bakımından kendisinin değil, "Transocean" şirketinin sorumlu olduğunu savunuyor."Transocean" şirketi ise patlamadan üç gün önce söz konusu cihazın kontrol edildiğini ve hiçbir sorunla karşılaşılmadığını açıkladı.BP'nin işlettiği "Deepwater Horizon" adlı platformda, 20 Nisan'da 11 kişinin ölümüne yol açan bir patlama meydana gelmiş, iki gün sonra da bu platforma bağlı, denizin 1.500 metre altındaki bir kuyudan suya milyonlarca litre ham petrol karışmaya başlamıştı.