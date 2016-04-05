BP, dünyanın en büyük çevre felaketi için 20 milyar dolar ödeyecek

İngiliz enerji devi BP’nin, 2010 yılında Meksika Körfezi’nde yaşattığı son yılların en büyük çevre felaketine karşı ödeyeceği tazminat kesinleşti. Şirket çevreye ve bölgedeki canlılara büyük zarar veren felaket için 20 milyar dolar ödeyecek.

Hürriyet’in haberine göre, New Orleans’daki federal mahkeme şirketin ödeyeceği tazminata yönelik nihai onayı verdi. BP’nin verdiği zarara karşı ceza konusunda uzlaşma masasına oturacağı Temmuz 2015’te açıklanmıştı.

Bu para 16 yıllık süre içerisinde ödenecek.ABD Adalet Bakanlığı verilerine göre, BP’nin ödeyeceği ceza 20,8 milyar dolar civarında.

Bu ABD tarihindeki en büyük çevreye verilen zarara karşı ödenecek uzlaşma bedeli olmakla birlikte tek bir kurum ile imzalanan en büyük sivil uzlaşma olarak da kabul ediliyor. Yani bir şirketin bugüne kadar ödeyeceği en büyük para olarak kabul ediliyor.

2010 yılında meydana gelen olayda 11 işçi hayatını kaybetmiş, 134 milyon galon petrol etrafa yayılmıştı.

BP'nin ödeyeceği tazminat miktarı 2015 Ekim ayında çıkan haberler de 20 milyar doların üzerinde olarak açıklanmıştı.

BP'den, daha önce yapılan açıklamalarda petrol sızıntısının maliyetinin ilk patlama sonrası temizlik, farklı anlaşmalar ve bugüne kadar ödenen cezalar ve uzlaşma bedelleri dahil 53 milyar doların üzerinde olduğu söylenmişti.