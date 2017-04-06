BP CEO'sunun maaşına yüzde 40 kesinti

Petrol devi BP, şirketin CEO'su Bob Dudley'in yıllık maaşının yüzde 40 azaltıldığını açıkladı.

2015 yılında belirlenen geliri 19.4 milyon dolar olan Dudley'in yıllık maaşının, 2016 yılında 11.6 milyon dolara indirildiği belirtildi.

Bob Dudley'in yıllık paketinin şirket politikaları kapsamında yeniden gözden geçirilmesinin arkasında, hisse sahiplerinin geçen yıl Nisan ayında Dudley'in 2015 yılı maaşına başkaldırdığı oylama olduğu düşünülüyor.

Şirketin hisse sahiplerinin yaklaşık yüzde 60'ı, Dudley'in maaşına yapılan yüzde 20'lik zamma yönelik itiraz oyu vermişti.

Şirket yetkililerinin rekor düzeyde kayıplar ve iş kesintilerine rağmen yaptığı bu artış, tepkilere neden olmuştu.

Bağlayıcılığı olmayan oylama sonrası Dudley öngörülen paketi yine de aldı ancak BP'nin Yönetim Kurulu Başkanı hissedarların memnuniyetsizliğini göz önüne alarak Dudley'in paketine yapılan değişikliği, Perşembe günü yaptığı açıklamayla duyurdu.

Şirket yetkilileri, "BP'nin stratejisi ve ödemeler arasındaki ilişkinin net bir şekilde belirlenmesi amacıyla" bu kararın alındığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "2017'den itibaren genel maaşlarda önemli bir azalmaya gidilecek şekilde, sadeleştirilmiş bir yaklaşım öneriyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'deki işverenler birliği The Institute of Directors (IoD) 2016'nın Nisan ayında ülkedeki şirketlere verdikleri mesajla, yöneticilere verilen maaşları yeniden gözden geçirmek için son şansları olduğu uyarısı yapmıştı.

IoD, BP'nin kararından memnuniyetlerini dile getirirken, şirketlerin ödemelere ilişkin yerine getirmeleri gereken daha büyük sorumlulukları olduğu çağrısı yaptı.

IoD Kurumsal Yöneticiler Başkanı Olive Parry, "Yönetim kurulları CEO maaşlarınının şirketin uzun vadeli performansıyla bağlantılı olarak değerlendirildiğinden emin olacak şekilde inisiyatif almalı" dedi ve ekledi:

"Şu ana kadar gelen işaretler iyi ancak önümüzdeki aylar asıl belirleyici olacak."