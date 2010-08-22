-BOZYAZI'DA ORMAN YANGINI MERSİN (A.A) - 22.08.2010 - Mersin'in Bozyazı ilçesinde orman yangını çıktı. Alınan bilgiye göre, Bozyazı ilçesi Karaisalı mevkisindeki kızılçam ormanlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılmaya başladı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangının yerleşim yerlerini ve muz seralarını tehdit ettiği, bazı seralara sıçradığı bildirildi. Orman Bölge Müdürü Mustafa Gözükara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına ilk etapta 2 helikopter, 15 arazöz ve yaklaşık 100 işçiyle müdahale edildiğini söyledi. Gözükara, söndürme çalışmalarında Kahramanmaraş'tan gönderilecek ambifik uçağın da kullanılacağını bildirdi.