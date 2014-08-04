Bozulan Yüksek Hızlı Tren'i mazotlu kara tren çekti

Elektrik arızası ve şalter atmaları nedeniyle Ankara’dan gelen trenler Köseköy’de, İstanbul’dan gelen trenler ise İzmit istasyonunda uzun süre bekledi. Bir çok yolcu otobüs ve diğer araçlarda yollarına devam etti.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Ankara’dan önceki akşam yola çıkan YHT, Köseköy istasyonu yakınlarına geldiğinde burada bir arızadan kaynaklandığı belirtilen enerji kesintisi nedeniyle yerleşim merkezi dışında durmak zorunda kaldı. Tren uzun süre hareket etmeyince içindeki yolcular telefonlarla yakınlarına haber verdi.

Gar Müdürlüğü yetkilileri önce, sadece bir trenin Köseköy yakınlarında, şiddetli yağışın neden olduğu elektrik arızası nedeniyle durmak zorunda kaldığını, 22.30 sıralarında da arızanın giderilerek trenin hareket ettiğini söyledi. Ancak daha sonra bu trenin motorinle çalışan lokomotif tarafından Köseköy İstasyonu’na kadar getirildiği, enerji arızası devam ettiği için yoluna devam edemediği ortaya çıktı.

İstanbul’dan hareket eden de İzmit’te bekletildi

İlerleyen saatlerde ise bu kez İstanbul’dan Ankara’ya giden diğer tren, Köseköy bölgesinde hatlarda enerji olmadığından İzmit’te bekletildi. Bir süre sonra Ankara yönünden gelen üçüncü bir tren de Köseköy istasyonunda bekletilmeye başlandı.

TCDD’nin Ankara’daki ana kumanda merkezinden her saniyesinin izlendiği bu sorunla ilgili olarak tüm ekipler alarma geçirildi. Ekipler bir yandan şiddetli yağış altında elektrik arızasını gidermeye çalışırken, çalışma uzayınca Ankara’dan gelen tren motorinle çalışan lokomotif trafondan İzmit İstasyonuna, İzmit istasyonunda bekleyen tren de Köseköy istasyonuna çekildi. Bu arada bir kaç saat bekleyen bazı yolcular, İzmit istasyonunda telefonla çağırdıkları yakınları tarafından otomobillerle trenden alınarak götürüldü.

Arıza sabaha karşı giderildi

Arıza sabaha karşı giderilirken, sorunun İzmit Köseköy’deki arızadan kaynaklandığı, elektrik arızası nedeniyle de Dilovası’nın Tavşancıl bölgesinde bulunan trafodaki şalterlerin attığı, bu şalterin atması sonucu da Tavşancıl ile İzmit Köseköy arasındaki yaklaşık 30 kilometrelik mesafedeki hatta enerji olmadığı anlaşıldı.

İstanbul’dan Ankara yönüne giden YHT’nin, Tavşancıl’ı geçip İzmit’e yaklaştığı sırada enerjinin kesilmesi nedeniyle, enerjisiz olarak kendi hızıyla İzmit’e kadar geldiği belirtildi.

Yüksek Hızlı Trende yaşanan bu olayla ilgili yetkililer herhangi bir açıklama yapılmaktan kaçındı.