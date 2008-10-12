Bozulan ayak fonksiyonuna bilgisayarlı çözüm

Babet giymek ayak ağrılarına yol açıyor





Hamilelikte ayak masajı şişliği azaltıyor

Adana'da geçen yıl hizmete açılan Ayak Fonksiyon Kliniği'nin sahibi İzzet İşçi yaptığı açıklamada, kurdukları klinikte, ayakta dururken vücut ağırlığını, koşarken ise vücut ağırlığının birkaç mislini taşıyan ayakların, bilinçsiz ayakkabı seçimi, yüksek topuklar ve sağlıksız üretim malzemeleriyle kişiden önce yaşlanmasının önüne geçtiklerini savundu.Ayaklarında yaşadıkları sorunlardan dolayı kliniğe gelen hastaların önce 18 metrelik parkurda yürüdüklerini ifade eden İşçi, burada bilgisayar ortamında hastanın ayaklarının basınç merkezlerinin belirlendiğini ve kişiye özel tabanlık hazırlandığını kaydetti.İzzet İşçi, ayak tabanının kişiye özel olduğunu, basınç merkezlerinin de herkeste farklılık gösterdiğine işaret ederek, şöyle konuştu:"Bazı kişiler, ayak parmaklarının ucuna, kimisi topuklarına kimisi de düz olarak yere basar. Yüksek topuklu ayakkabı giyenler ise sadece parmak uçlarına basarlar. Bundan dolayı oluşan deformasyon ilerleyen yıllarda kişinin yaşam kalitesini bozar. Bu nedenle, zamanında önlem alınıp, kişinin basınç merkezlerine özel tabanlıklar hazırlanması gerekir."İşçi, sağlıklı ayaklar için bilgisayar ortamında ayağın basınç merkezleri belirlenerek her ayağa uygun geliştirilen ayakkabı tabanı önerdiklerini, bu tabanlıkların, sadece yüksek ökçeli ayakkabı giyenler için değil, diyabet nedeniyle dolaşım bozukluğu olan hastalar ve hamileler için de büyük önem taşıdığına işaret etti.Diyabet hastalığının vücutta en fazla hasarlardan birini ayaklarda oluşturduğuna dikkati çeken İşçi, hamilelerin ise vücut ağırlığının artmasına bağlı olarak yürüme problemleri yaşadıklarını belirtti.İzzet İşçi, şöyle devam etti:"Uzun süre ayakta durmak, aktivitedeki ani veya göreceli olarak küçük artışlar veya hatta kötü bir zeminde uzun süre yürümek bile kötü ayak fonksiyonu nedeniyle ağrıyı tetikleyebilir. Antrenman ve müsabaka sırasında ayaklarına vücut ağırlığından daha fazla yük binen sporcular da kötü ayak fonksiyonu nedeniyle ortaya çıkan semptomlar yönünden daha büyük risk altındadır."İşçi, özellikle risk grubunda olanlara çağrıda bulunarak, çözüm için ağrıların tetiklenmesinin beklenmemesini, ayak sağlığının bozulmadan korunması gerektiğini kaydetti.