T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bozuk paralarla kamyonet aldı!

Çin'de bir işadamı, yıllardır biriktirdiği bozuk paralarla kamyonet satın aldı.

27 Ağustos 2010 03:00

T24- Çin'de bir işadamı, yıllardır biriktirdiği bozuk paralarla kamyonet satın aldı.


Devlet televizyonunun haberine göre, Çin'de Zao soyadlı bir kişi yıllardır biriktirdiği bozuk paralarla 100 bin Yuan, yaklaşık 15 bin ABD doları, değerindeki kamyonetin parasını, hiç biri 1 Yuan'dan daha büyük olmayan kağıt paralarla ödedi.


BBC'de yer alan habere göre, bir matbaa işleten Zao, ülkenin kuzeyindeki Şandong bölgesinde bulunan Jining kentindeki otomobil galerisine deste deste küçük değerli kağıt paraları götürdü.


Galerideki bir görevli, paranın sayılabilmesi için, ekstra eleman çağırmak zorunda kaldıklarını belirtti.


Zao, küçük kağıt paraları matbaaya gelen müşterilerinden aldığını söyledi.


Ancak Zao, bir çoğu kirlenmiş ve yırtık olan paraları kabul edecek otomobil satıcısı bulmanın kolay olmadığını belirtti.


Zao, 'Bu şekilde ödemeyi kabul edecek bir satıcı ararken, paraları elimde tuttum. Bu galerinin müdürü parayı kabul edeceğini söyledi. Bu gerçekten çok işime yaradı' dedi.


Galeri çalışanları saatlerce parayı saydıktan sonra, Zao'nun parayı tamı tamına getirdiğini doğruladı.


Galerinin veznedarı Chen Ying 'Finans bölümümüzde başta üç ya da dört kişi parayı sayıyordu. Ama bunun yeterli olmadığı anlaşıldı. Dolayısıyla satış bölümünden bazı arkadaşlarımız da geldi. Sabah gelip tüm gün çalıştılar. Sonra da mesai yaptılar. Sonunda tüm parayı saymayı başardık' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24