Bozuk para büyüklüğünde robot arı

ABD’li bilim insanları dünyanın en küçük robotunu yaptı. Böcek boyutundaki kanatlı ‘RoboBee’, dünyanın kanatlara sahip en ufak hava aracı olarak kayıtlara geçti.



Harvard Üniversitesi araştırmacıları, robot-bilim alanında önemli bir başarıya imza attı. Kanat genişliği sadece 3 cm olan, 80 miligram ağırlığındaki RoboBee, dünyanın en küçük ve uçabilen robotu unvanını kazandı.

Science dergisinde yayımlanan araştırmada yer alan Pakpong Chirarattananon, “Bilinen en küçük kanatlı robotu yapmayı başardık” ifadesini kullandı.

Bilim insanları, RoboBee’yi inşa edebilmek için milimetrenin altına inen çözünürlük seviyesinde çok zor bir çalışma gerçekleştirdi. Balata ve civataların anlamsız kaldığı kadar küçük bir boyutta olan RoboBee, çok farklı bir yöntemle bir araya getirildi.

RoboBee, birbirlerine yapıştırıcı ile tutturulabilen farklı materyallerin kullanıldığı düz levhalarla bir araya getirildi. Levhaların katlanabilir olması, RoboBee’nin bir araya getirilmesini kolaylaştırdığı gibi hareket kabiliyetini artırdı.

Los Angeles Times’a konuşan Chirarattananon, “Kullandığımız yöntem origamiden biraz farklı... Bu sayede küçük ve titiz bir çalışma yapmayı başardık” dedi.

Beyin ve enerji lazım

Araştırmacılar, RoboBee’nin kaslasını çok küçük boyutta bir piezoelektrik aktüatör ile oluşturdu. İnce seramik şeritleri temsil eden bu teknoloji, elektrik akımıyla sıkılaşıyor ve robotun kanatlarını saniyede 120 defa çırpmasını sağlıyor.

RoboBee, boyuna göre çok marifetli olsa da, kendi beyinlerine sahip olmak için çok küçükler. Akıllı telefonlarda kullanılan işlemciler bile RoboBee için çok büyük olduğu gibi, robotun enerji kaynağı da bulunmuyor. RoboBee’nin birçok prototipi, kanatlarına maksimum 10-15 dk enerji sağlayan enerji kordonları kullanılarak uçabildi.

Chirarattananon, minik robotlara enerji kaynağı ve beyin kazandıracakları bir teknoloji seviyesine ulaştıkları zaman, RoboBee ve benzerlerinin arama kurtarma gemileri ve diğer birçok alanda kullanılabileceğini belirtti.

ABD'li MadLab Industries şirketi, birkaç gün önce uçabilen robot örümceğini tanıtmıştı: