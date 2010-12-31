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Yaşam

Bozuk gıdaların son kullanma tarihini değiştiriyorlar

Bursa'da Yalova yolu üzerindeki gıda maddelerinin bulunduğu depoya baskın düzenlendi.

31 Aralık 2010 02:00

T24- Bursa'da Yalova yolu üzerindeki gıda maddelerinin bulunduğu depoya baskın düzenlendi. Depodan son kullanma tarihi geçmiş 32,5 tonluk gıdanın ambalajlarının yenilendiği ortaya çıktı.


Ruhsatsız depodaki gıda maddelerini kontrol eden ekipler, aralarında tanınmış markalarında bulunduğu salça, turşu, reçel, çay, bal, zeytin ve çeşitli içecek maddelerinin, son kullanma tarihleri geçmiş olduğu halde ambalajlarının yenilendiğini belirledi.


Özellikle küçük marketlere pazarlanan toplam 32,5 ton bozuk gıda maddesi, çöplüğe götürerek imha edildi.

Depo mühürlenerek kapatılırken, iş yeri sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

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