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Bozova'da elektrik akımına kapılan oto yıkamacı öldü

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Bozova İlçesi'nde oto yıkamacı 25 yaşındaki Mehmet Keklik, araç yıkadıktan sonra elektrik kablolarına temas edince akıma kapılarak ağır yaralandı

23 Ekim 2017 19:36

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Bozova İlçesi\'nde oto yıkamacı 25 yaşındaki Mehmet Keklik, araç yıkadıktan sonra elektrik kablolarına temas edince akıma kapılarak ağır yaralandı. Mehmet Keklik, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, Bozova\'nın Emniyet Caddesi\'nde bulunan bir oto yıkamacıda meydana geldi. Bir otomobili yıkayan 7 aylık evli Mehmet Keklik, ıslak zeminde elektrik kablolarını topladığı sırada akıma kapıldı. Mehmet Keklik’in akıma kapıldığını görenler, hemen polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Çağrılan ambulansla Bozova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve acil serviste tedaviye alınan Mehmet Keklik, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Keklik\'in cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

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