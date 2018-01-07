Bozova’da devrilen motosikletteki genç öldü

BOZOVA (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Bozova ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen motosikletten yola savrulan Zeki Kılıç (14), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece Şanlıurfa- Bozova karayolunda meydana geldi. Kaskı bulunmayan Zeki Kılıç, kullandığı motosikletin kontrolünü yitirdi. Motosikletin devrilmesiyle yola savrularak ağır yaralanan Kılıç, kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla götürüldüğü Bozova Devlet Hastanesi\'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kılıç’ın cesedi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından toprağa verilmek üzere bugün yakınlarına teslim edildi.



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