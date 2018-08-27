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Bozova'da akrabalar arasında arazi kavgası: 4 ölü (2)

2 AMCASI, HALASI VE YENGESİNİ ÖLDÜRDÜ Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde çıkan kavgada Ramazan Şahin'in, arazi anlaşmazlığı nedeniyle amcaları Müslüm ve Şeyho ile halası Narin ve yengesi Emine Şahin'i öldürdüğü belirlendi

27 Ağustos 2018 00:20

2 AMCASI, HALASI VE YENGESİNİ ÖLDÜRDÜ
Şanlıurfa\'nın Bozova ilçesinde çıkan kavgada Ramazan Şahin\'in, arazi anlaşmazlığı nedeniyle amcaları Müslüm ve Şeyho ile halası Narin ve yengesi Emine Şahin\'i öldürdüğü belirlendi. Olayda ölen 4 kişinin cenazeleri ilk olarak Bozova Devlet Hastanesi\'ne, oradan da Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Olayın yaşandığı mahallede güvenlik önlemi alan jandarma, 4 akrabasını öldürüp kaçan ve Gaziantep\'te yaşadığı belirlenen Ramazan Şahin\'i yakalamak için çalışma başlattı.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)

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