Bozova'da akrabalar arasında arazi kavgası: 4 ölü (2)

2 AMCASI, HALASI VE YENGESİNİ ÖLDÜRDÜ

Şanlıurfa\'nın Bozova ilçesinde çıkan kavgada Ramazan Şahin\'in, arazi anlaşmazlığı nedeniyle amcaları Müslüm ve Şeyho ile halası Narin ve yengesi Emine Şahin\'i öldürdüğü belirlendi. Olayda ölen 4 kişinin cenazeleri ilk olarak Bozova Devlet Hastanesi\'ne, oradan da Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Olayın yaşandığı mahallede güvenlik önlemi alan jandarma, 4 akrabasını öldürüp kaçan ve Gaziantep\'te yaşadığı belirlenen Ramazan Şahin\'i yakalamak için çalışma başlattı.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)

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