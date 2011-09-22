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Bozova Kaymakamı konutunda ölü bulundu   ŞANLIURFA (A.A)

22 Eylül 2011 14:35

-Bozova Kaymakamı konutunda ölü bulundu   ŞANLIURFA (A.A) - 22.09.2011 - Şanlıurfa'nın Bozova Kaymakamı Caner Akgün (31), konutunda ölü bulundu. Kaymakam Akgün'ün silahla intihar ettiği öne sürüldü. Alınan bilgiye göre, Kaymakam Akgün, yalnız kaldığı Kaymakamlık konutunda, sabah saatlerinde görevliler tarafından ölü olarak bulundu. Olayın haber verilmesi üzerine Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç, ilçeye geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin bulunduğu Kaymakamlık konutuna giren Vali Güvenç ve beraberindekiler, yetkililerle bir süre görüştükten sonra, konutun yakınındaki İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçti.  Vali Güvenç, bir süre kaldığı Emniyet Müdürlüğünden ayrılırken, gazetecilerin sorusu üzerine, açıklama yapamayacağını belirterek, ''Arkadaşımızı kaybettik'' dedi. Bozova Belediye Başkanı Hasan Arusoğlu da, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, ''Tek başınaymış bilmiyoruz nasıl olmuş. Üzüntümüz büyüktür, Allah ailesine sabır versin'' diye konuştu. ''Silahla mı intihar etmiş?'' yönündeki soruyu da Arusoğlu, ''Silahla etmiştir. Kesin net olarak bildiğimiz bir konu değil'' dedi. -Caner Akgün- Ordu'da 1980 yılında dünyaya gelen Akgün, ilk, orta ve lise öğrenimini Giresun'da tamamladı. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra 2004 yılında Kaymakam adayı olarak mesleğe başladı. Sırasıyla Antalya Gündoğmuş ilçesi ve Konya'nın Taşkent ilçesinde Kaymakam vekili olarak görev yapan Akgün, 2005 - 2006 yıllarında İngiltere'nin Manchester Üniversitesi'nde 9 ay lisan ve kamu yönetimi dersleri aldı. 16 Mart 2007 tarihinde Adana'nın Aladağ Kaymakamlığına atanan Akgün, 2008 yılında başladığı Hemşin Kaymakamlığının ardından 30 Temmuz 2010 tarihli kararnameyle Bozova Kaymakamlığına atandı. Evli olan Akgün'ün 1 yaşlarında bir kızı bulunuyor.

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