Bahçeli'den Erdoğan'a: Bozkurtların korkacağını zannediyorsan yanılıyorsun. Bozkurtların nefesi ensende olacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,"Türkiye'nin çok ağır sonuçları olacak bir etnik farklılaşma, ayrışma, çatışmave bölünmeyle karşı karşıya bırakıldığını" ileri sürerek, "1991 yılında,İstanbul İl Başkanı iken Kürt sorunu içerisinde bölünmeye doğru Türkiye'yi sürükleyebilecek bir araştırmayı yapan veya yaptıran Sayın Başbakan, 7 yıl sonra Türkiye'yi 1991 yılındaki anlayış doğrultusunda bir bölüştürmeye çaba göstermektedir" dedi.

Bahçeli, partisinin Ankara 9. Olağan İl Kongresinde yaptığı konuşmada,partisinin 9. Büyük Kurultayın 8 Kasım 2009 tarihinde yapılacağını hatırlattı.Şu ana kadar 54 il ve 812 ilçede kongrelerin tamamlanmış olduğunu,gelecek hafta devam edeceklerle de en geç 19 Ekim'e kadar partinin kongre sürecenin tamamlanmış olacağını belirten Bahçeli, geriye kalan sürede de büyük kurultay çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Bahçeli, 2009 yılının MHP için çok anlamlı bir yıl olduğunu ifade eden,8-9 Şubat 1969 yılında Adana'da gerçekleştirilen Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin Olağanüstü Kongresi sonrasında, bu partinin MHP'ye dönüştürüldüğünü, bu yıl "Türk siyasi tarihindeki bu önemli dönüşümün" 40. yıl dönümümü 8-9 Şubat2009 tarihinde kutladıklarını anımsattı.

2009 yılının 2. önemli gelişmesinin 29 Mart yerel seçimleri olduğunu ifade eden Bahçeli, bu seçimlerin, Türkiye'nin geleceğinin belirleneceği bir"ara istasyon" olacağının herkes tarafından algılandığını ve MHP'nin de bu anlayışla seçimlere hazırlandığını belirtti. 2004 yerel seçimlerinde, Ankara'da 3 ilçe, 3 belde kazanan partisinin, bu seçimlerde belediye sayısını 7 ilçeye çıkarttığını, Türkiye genelinde de 2004 yerel seçimlerinde 3 il 69 ilçe 176 belde olmak üzere 248 belediyesi kazandıklarını anımsatan Bahçeli, " 2009'daki da tüm olumsuzluklara, içten ve dıştan başlatılan ihanetlere rağmen, MHP'nin başarısını gölgelemek için başarısızlık üzerine bir başkalarına yandaşlık yapmak isteyen zavallılara rağmen MHP, 1 büyükşehir, 9 il, 127 ilçe, 349 belde de, belde teşkilatı olmak suretiyle yerel yönetimini iktidarına sahip olmuştur" dedi.

Bahçeli, 2009 yılının partisi için üçüncü önemli olayının ise 8 Kasım'da Ankara'da yapılacak büyük kurultay olduğunu ifade etti.Gündeme ilişkin konulara da değinen Bahçeli, Türkiye'de birçok olayınmedya aracılığıyla tüm vatandaşlara ulaştığını, MHP mensuplarının da gelişen olayları yakından izlediğini söyledi."Türkiye'nin nereden nereye gittiğinin görüldüğünü, bilindiğini,algılandığını, anlaşıldığını" belirten Bahçeli, "Allah'a şükür ki millihassasiyetler konusunda tek dik duruşu sergileyen MHP, bir kez daha milletimizin gönlünde önemli bir yer işgal edebilecek bir seviyeye ulaşmaktadır" dedi. AK Parti hükümetinin 6 yıl 10 ay 19 gündür ülkeyi yönettiğini anımsatanBahçeli, bu süre içerisinde 58, 59, ve 60. hükümetlerin kurulduğunu kaydetti.Bahçeli, "Ancak bu süreç içinde bir karanlık bölge var.

Bu bölge hala aydınlatılmamıştır. AKP'nin ampulü bu bölgenin aydınlatılmasına kafi gelmemektedir. Ancak, 9 ışıklar neresi karanlıksa orayı aydınlatacaktır" diye konuştu.AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "tek adamlığa soyunarak" dün yaptığı kongresinde kendi siyasi hayatını anlattığını ileri süren Bahçeli, şu iddialarda bulundu:"İstanbul'da, bir şiiri okuması vesilesiyle almış olduğu cezayı,siyasetinin temeli, kendisinin mağduriyeti olarak kabul edip acındıra acındıra anlatıyor. İstanbul'dan cezaevine gidişini anlatıyor. Belki de duygulu bir sesle kendisinin dinleyenleri de aynen ağlattığı analar gibi AKP'lileri de ağlatmaya çalışıyor. Partinin kuruluş ve ilk genel başkan seçildiği süreyle, Siirt'te milletvekili seçilip 59. hükümeti kuran ve Başbakan olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu 116 günü, karanlıkta bırakıyor, acımasızca, ahlaksızca ve alçakça MHP'ye saldırıyor. Zannediyor ki görkemli salonla yüksek paralarla düzenlemiş olduğu bir salonda teknolojinin imkanları ve yandaşlarının çığırtkanlığıyla MHP'ye saldırırken bozkurtların korkacağını sineceğini, inine çekileceğini zannediyor. Yanılıyorsun Sayın Başbakan, bozkurtların nefesi ensende olacak."Türkiye'nin çok kritik bir dönemden geçtiğini ifade eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:"Türkiye çok ağır sonuçları olacak bir etnik farklılaşma, ayrışma, çatışma ve bölünmeyle karşı karşıyla bırakılmıştır. Özellikle 1991 yılında, İstanbul il başkanı iken Kürt sorunu içerisinde bölünmeye doğru Türkiye'yi sürükleyebilecek bir araştırmayı yapar veya yaptıran sayın Başbakan 7 yıl sonra Türkiye'yi 1991 yılındaki anlayış doğrultusunda bir bölüştürmeye çaba göstermektedir.

7 yıl içerisinde hep bu günlerin hazırlığı yapmış ama medya gücüyandaşları ve parasal destekler, milleti aldatmaya ve kandırmaya çalışmıştır. Bu sebepten dolayı bugünkü AKP'nin açılımını artık milletimizin doğru okuması gerekir. Bu açılım ile Adalet ve Kalkınma Partisi, 'Aldatma ve Kandırma Partisi'haline dönüşmüştür. Bunu hissettikleri gün, kendi teşkilatına ve medya aracılığıyla da bütün siyasi kurumlara ve yandaş köşe yazarlarına verilen talimatlarla AKP yerine AK Parti denilmesini ve böylelikle aldatma ve kandırmanın üstünü örtme gayreti içerisine girmiştir.Sayın Başbakan siz AK değilsiniz. Sizin, Adalet ve kalkınmayla da alakanız kalmamıştır. Siz artık aldatan, kandıran, yalan saldırılarla rakiplerinizi yok etmeye çalışan haksız rekabet içerisinde yaşayan bir siyasetçisiniz. AK olmanız için aklanmanız lazım, aklanmanız için Mecliste bulunan ve gelecekte gelecek olan dosyalarla, sizin, parti arkadaşlarınızın, akrabalarınızın ve yandaşlarınızın hepsi de yargı önünde hesap sorulabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması sözünü yerine getirmeniz lazımdır."