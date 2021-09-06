Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta yüz yüze eğitim 20 Eylül'de başlayacak

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde eğitim öğretim 20 Eylül'de başlayacak. Uzaktan eğitim gören öğrencilere tablet dağıtımına başlanan ilçede yüz yüze eğitimin başlaması için hazırlıklar devam ediyor.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta ilçedeki Ezine Çayı'nın taşması, can kayıplarının yanı sıra iş yerleri ile çok sayıda evin su ve balçık altında kalmasına neden oldu. Selde okulların büyük bölümü de zarar gördü. İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla ilçede yüz yüze eğitimin 20 Eylül'de başlamasına karar verildi.

Okul binalarının inşaat işleri sürüyor. Yeni eğitim öğretim döneminde, binası yıkılan Bozkurt Ortaokulu Fatih İlkokulu'nda eğitim verecek. İlkokulun ek binasında da anaokulu öğrencileri eğitim alacak.

Binası zarar gören İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi de Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde eğitim verecek.

Tabletler dağıtılıyor



Okulların açılacağı tarihe kadar öğrenciler uzaktan eğitim alacak. Öğrenci ve öğretmenlerin problem yaşamaması için bin 66 tabletin dağıtımına Bozkurt Kaymakamlığı tarafından başlandı. İlk tabletlerin dağıtımını Kaymakam Murat Atıcı yaptı. (AA)